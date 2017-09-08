Венесуэла запросила у России реструктуризацию кредитов



Венесуэла обратилась к России с просьбой о проведении реструктуризации госдолга перед Москвой, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума-2017.

«У нас было обращение коллег из Венесуэлы о том, чтобы провести такую реструктуризацию, (у них. — RNS) cложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов с одной стороны, с другой стороны — осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена. Уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение с Венесуэлой», — сказал Силуанов.

