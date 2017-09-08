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Венесуэла запросила у России реструктуризацию кредитов
Венесуэла обратилась к России с просьбой о проведении реструктуризации госдолга перед Москвой, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума-2017.
«У нас было обращение коллег из Венесуэлы о том, чтобы провести такую реструктуризацию, (у них. — RNS) cложности с исполнением долга. Мы ведем эту работу в рамках Парижского клуба кредиторов с одной стороны, с другой стороны — осуществляем непосредственно двусторонние контакты, чтобы выработать механизм реструктуризации долга. Такая работа еще находится в процессе, она не завершена. Уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение с Венесуэлой», — сказал Силуанов.
В сентября прошлого года правительство уже согласовало реструктуризацию задолженности Венесуэлы на $2,84 млрд, в частности, сроки части выплат перенесены. В июне в заключении Счетной палаты на поправки в бюджет 2017 года говорилось, что Венесуэла нарушила обязательства перед Россией, в связи с чем изменениями в бюджет планировалось уменьшение уменьшение объема возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд руб. (около $950 млн по курсу того периода).
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