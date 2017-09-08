«Предатель Кузбасса» купил отель в Германии

Мельниченко купил пятизвездочный отель Louis C. Jacob за 40 млн евро в Гамбурге. Сделка состоялась еще в 2015 году, но ее участники и работники отеля обязались не разглашать эту информацию.

По словам сотрудников отеля, Мельниченко с семьей уже несколько раз приезжал в отель. Он также вложил в гостиницу определенные средства, которые позволили отремонтировать 25% номеров.

Самый простой номер в Louis C. Jacob стоит 330 евро в сутки. В люксовых номерах стоимость колеблется от 885 до 1635 евро в сутки.

Состояние Мельниченко оценивается в 450 миллионов долларов.

Мельниченко является бывшим совладельцем холдинга "Сибуглемет", одного из крупнейших производителей в России коксующего угля. В 2013 году бизнесмен продал свою долю в холдинге. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявлял, что Мельниченко заработал 700 млн долларов. При этом бизнесмен сменил место жительства и уплатил налог со сделки в бюджет Московской области. Тулеев назвал Мельниченко "предателем интересов Кузбасса", назвав его поступок аморальным.