Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского": в настоящий момент программное обеспечение российской компании отсутствует на сайте продавца.



На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции "Лаборатории Касперского" на волне растущих опасений, что компанию из РФ якобы могут использовать "поддерживаемые Кремлем хакеры", чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные.



Как сообщает интернет-издание Verge, представитель компании-продавца подтвердил, что решение связано с сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждениями среди представителей отрасли. Тем покупателям, кто уже приобрел продукты, предоставляется возможность обменять покупку на аналогичный товар в течение 45 дней.



Летом в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств обвинений в причастности к действиям хакеров найдено не было. Российская компания уже заявляла о полной готовностям сотрудничать с американским правительством и полностью отрицало обвинения в свой адрес.

