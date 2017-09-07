Трудовые мигранты начали возвращаться в Россию

Трудовые мигранты перечислили 29 миллиардов рублей в региональные бюджеты за первые семь месяцев этого года. За такой же период в прошлом году сумма была меньше — 25,9 миллиарда. Это деньги, которые гастарбайтеры заплатили за патенты.





При этом, как отмечают эксперты РАНХиГС , выходцы их этих же стран чаще всего становятся жертвами нерадивых работодателей, полицейских, чиновников, судей…



В Центр комплексной правовой поддержки мигрантов, который бесплатно оказывает юридическую помощь, за год обратились 6,5 тысячи мигрантов. В основном — выходцы из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. "Чаще всего в правовой помощи нуждаются не нелегалы, не женщины и дети, не тяжело больные иностранцы, а именно взрослые, здоровые, полностью документированные мужчины, принадлежащие к "видимым меньшинствам", — сказал "РГ" Вячеслав Поставнин . Поводом для обращения послужили такие события, как необоснованное задержание полицией, открытое вымогательство, при задержании людей унижали. "70 процентов обратившихся пожаловались на необоснованное задержание полицией, пять процентов — на необоснованный запрет на въезд", — уточняет президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

Что радует? Стремление мигрантов легально работать в России. Это достаточно отчетливо доказывает статистика



Тем не менее трудовые мигранты продолжают искать в России лучшей жизни. По данным экспертов РАНХиГС, к началу лета в Россию приехали почти 10 миллионов иностранцев, из них 4,2 миллиона — трудовые мигранты (люди, указавшие при въезде, что их цель в России — "работа по найму"). Это на 300 тысяч человек больше, чем год назад. В основном едут из стран СНГ. А поток из дальнего зарубежья, наоборот, сократился. Число иностранцев, приехавших из развитых западных стран, более чем в 2,5 раза меньше показателей докризисного 2014 года, а по отдельным странам, таким, как Италия, Испания, США, Великобритания, — в 3-7 раз. В то же время единственные страны — члены СНГ, откуда трудовых мигрантов стало меньше, — это Украина и Молдавия.



Что радует? Стремление трудовых мигрантов легализоваться на рынке труда России. Оно проявилось отчетливо, что доказывает и статистика. "Мигранты понемногу адаптируются и к новым правилам, и к новой экономической реальности, чего нельзя сказать о российских работодателях, которые, напротив, не торопятся оформлять мигрантов: число присланных ими уведомлений о заключении договоров с иностранными работниками снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в исследовании РАНХиГС.



По мнению руководителя научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения МПСУ Ольги Воробьевой, нарастающий приток трудовых мигрантов говорит о том, что на них начал расти спрос. "Случаев, когда мигрант бы ехал в никуда, а не найдя работы, возвращался домой, практически нет. Большинство знают, куда и зачем едут, где будут работать", — говорит она. В основном они трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, выполняют дорожные работы.



Кроме того, иностранцы адаптировались к патентной системе (поначалу многим казалось, что платить по патенту дорого), к низкому курсу рубля и к нарушению их прав (относятся к этому как к неизбежности), продолжает эксперт. Да и деваться им особо некуда. В странах исхода с работой напряженка. А ехать в дальнее зарубежье не очень перспективно и еще более дорого, чем в Россию. Тем более что там много мигрантов из других стран — Африки, Азии, Ближнего Востока. И наших узбеков-таджиков там никто не ждет. "Рынки труда условно поделены", — признается Воробьева.



А как у них?



Швейцария готовит "амнистию" для мигрантов



В Швейцарии действует двойная система легализации иностранных работников.





Граждане стран Евросоюза и стран — членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) пользуются преимуществами при трудоустройстве. Они могут свободно жить и работать в Швейцарии (некоторые ограничения действуют для новых членов ЕС — Болгарии, Хорватии и Румынии).

Для граждан других стран действуют такие условия. Во-первых, они могут работать в Швейцарии только в качестве руководителей высшего звена, специалистов и других квалифицированных сотрудников. Разрешения на работу выдаются исключительно с учетом экономических интересов Швейцарии.



Во-вторых, они имеют право на заработную плату и условия труда, аналогичные тем, которые предоставляются гражданам Швейцарии.



В-третьих, получают разрешение на работу только в случае, если на соответствующее место не претендует ни один гражданин Швейцарии, страны ЕС или страны — члена Европейской ассоциации свободной торговли.



Чтобы в первый раз приехать на работу в Швейцарию, нужно получить приглашение от работодателя, который, в свою очередь, должен получить разрешение от властей на наем этого специалиста. После приезда работники оформляют вид на жительство. Если вы отработали в Швейцарии минимум 12 месяцев в течение двух лет по трудовой визе и оплачивали страхование по безработице, то вам положено пособие по безработице в случае увольнения. Ваш вид на жительство обычно продлевают на тот срок, который действует пособие (обычно около года). Есть шанс найти новую работу прежде, чем вам придется уезжать из страны.



В Швейцарии 24-25 процентов населения — граждане других государств, прежде всего из Италии и Германии. По оценкам Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии, в стране работают 76 тысяч нелегальных иммигрантов. Большинство — из стран Южной и Центральной Америки и Восточной Европы. Работают обычно в частных домах уборщиками, нянями и помощниками на фермах.



В случае обнаружения нелегалов и работодателю, и работнику грозит как тюремный срок (до года), так и штраф (для работодателя выше, чем для работника).



Кантоны Швейцарии рассматривают и другие способы борьбы с нелегальными мигрантами. Например, Женева, где их особенно много, планирует "амнистию" — легализовать часть мигрантов, отдавая предпочтение тем, кто финансово независим, хорошо интегрировался в общество и не нарушал законов.