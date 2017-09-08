На доведение пенсий до прожиточного минимума из бюджета выделят 100 млрд рублей

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%. Около 100 млрд рублей выделят из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, пишет ТАСС.

По итогам восьми месяцев, отметил глава ПФР, ситуация в фонде плановая. По отношению к прошлому году доходы бюджета растут на 7%, сообщил он. Кроме того, в этом году пенсии увеличены на 4,5%, что при плановой инфляции в 3,7% приведет к их росту. Для 3,9 миллиона человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату.

Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет, — заявил глава ПФР. Кроме того, подчеркнул Дроздов, в соответствии с принятым в июле законом с 1 января тем, кто оставил работу, пенсия будет индексироваться на два месяца раньше, то есть с месяца, следующего после оставления работы. Дроздов сообщил, что более 8 млн человек получили материнский капитал и более 57% из них полностью этим воспользовались.