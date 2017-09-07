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Россия хочет уйти в свободный полет
Россия предложила десяти странам ЕАЭС создать новую структуру, которая получила бы полномочия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиапроисшествий. Структура, если она будет утверждена другими странами бывшего СССР, может начать работу уже в 2018 году. Это позволит РФ выйти из состава МАК, с которым у нее за последние два года сильно обострились отношения, и перестать координировать с ним свои действия.
Минтранс направил членам ЕАЭС проект межправсоглашения о создании новой структуры по расследованию авиапроисшествий в рамках союза, сообщил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Максим Соколов. Сейчас эти полномочия на территории 11 стран бывшего СССР принадлежат Межгосударственному авиационному комитету. Его основной функцией является выработка рекомендаций и предписаний, расследование авиапроисшествий. За 25 лет работы комитета было расследовано свыше 200 авиакатастроф. Но постепенно Росавиация забирает у организации часть полномочий. Так, ей были переданы сертификация авиатехники, ее разработчиков и производителей после скандального решения МАК об отзыве сертификатов типа в России у самолетов Boeing 737 и NG в связи с выводами Росавиации, сделанными в ходе расследования катастрофы Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» в Казани 17 ноября 2013 года. После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил предоставить Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации функции МАК по сертификации воздушных судов, двигателей и аэропортов.
Но ряд вопросов, связанных с получением определенных разрешений, Росавиации по-прежнему приходится согласовывать с МАК, с которым у нее острый конфликт (см. «Ъ» от 7 сентября). Если Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина поддержат предложения России, то этого делать больше не придется. По словам господина Соколова, в Минтрансе «в принципе готовы к формированию и началу работы этого органа уже начиная с 2018 года».
Как отметил глава Минтранса, если в рамках ЕАЭС будет создана новая структура по расследованию авиапроисшествий, Россия прекратит членство в МАК. «Естественно, предлагая это, мы предполагали, что наше членство в МАК с этого момента будет прекращено… Сегодня жизнь требует новых форм взаимодействия между нашими соседями по Евразийскому союзу», — сообщил он. В то же время Минтранс не настаивает на прекращении участия других государств в МАК после создания нового ведомства. «Но с другой стороны, со стороны РФ мы последовательно реализуем эту инициативу для того, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать и внутри союза, и на внешних рынках, в том числе в вопросе расследования авиапроисшествий», — отметил господин Соколов.
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