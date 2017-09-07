Россия хочет уйти в свободный полет



Россия предложила десяти странам ЕАЭС создать новую структуру, которая получила бы полномочия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиапроисшествий. Структура, если она будет утверждена другими странами бывшего СССР, может начать работу уже в 2018 году. Это позволит РФ выйти из состава МАК, с которым у нее за последние два года сильно обострились отношения, и перестать координировать с ним свои действия.



Но ряд вопросов, связанных с получением определенных разрешений, Росавиации по-прежнему приходится согласовывать с МАК, с которым у нее острый конфликт (см. «Ъ» от 7 сентября). Если Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина поддержат предложения России, то этого делать больше не придется. По словам господина Соколова, в Минтрансе «в принципе готовы к формированию и началу работы этого органа уже начиная с 2018 года».

Как отметил глава Минтранса, если в рамках ЕАЭС будет создана новая структура по расследованию авиапроисшествий, Россия прекратит членство в МАК. «Естественно, предлагая это, мы предполагали, что наше членство в МАК с этого момента будет прекращено… Сегодня жизнь требует новых форм взаимодействия между нашими соседями по Евразийскому союзу», — сообщил он. В то же время Минтранс не настаивает на прекращении участия других государств в МАК после создания нового ведомства. «Но с другой стороны, со стороны РФ мы последовательно реализуем эту инициативу для того, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать и внутри союза, и на внешних рынках, в том числе в вопросе расследования авиапроисшествий», — отметил господин Соколов.