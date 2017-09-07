Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Керченском мосте

Ротенберг опроверг слухи, что с мостом есть какие-то проблемы. По словам бизнесмена, это не соответствует действительности. Он также предложил журналисту сначала лично посетить стройку, а затем вернуться к этой беседе.

Бизнесмен также ответил на вопрос, сможет ли его компания построить мост из Сахалина до Хоккайдо. Ротенберг заявил, что пока не видел расчетов об окупаемости этого проекта.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.