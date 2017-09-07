Новый запуск ракет Северной Кореей навредит доллару и евро

— Сочетание факторов, сложившихся на мировых финансовых рынках в первую декаду сентября укрепило российский рубль до максимальных за последние три месяца значений к американскому доллару.



Во-первых, индекс доллара находится на минимальных уровнях за последние 15 месяцев на фоне отсутствия единого мнения по поводу повышения потолка госдолга в США и разногласий между администрацией Белого Дома и Конгрессом в отношении бюджета следующего финансового года до начала которого остается меньше месяца.



Во-вторых, нефтяные цены с начала сентября выросли на два процента, после повышения спроса на бензин и авиатопливо вследствие остановки нескольких НПЗ из-за разгула стихии на юге США.





В-третьих, цены на золото подпрыгнули на три процента под влиянием роста геополитической напряженности на корейском полуострове, что способствует повышению оценки золотовалютных резервов ЦБ РФ . Кроме того, спрос на российские ОФЗ со стороны иностранных инвесторов остается крайне высоким на фоне минимальной за последние четверть века инфляции, как следствие, приток иностранной валюты на российский рынок бьет все рекорды.



Что касается четверга, то в этот день ожидаются сразу два события, которые могут оказать влияние на котировки рубля. В 14:45 Европейский Центробанк (ЕЦБ) опубликует решение по ставкам в еврозоне, а через 45 минут начнется пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги , на которой он может дать намек на продление стимулирующих мер монетарного характера (ежемесячную скупку облигаций) на первое полугодие 2018-го года.

Если такой пассаж в ходе пресс-конференции прозвучит, курс евро к доллару начнет постепенно снижаться, потянув за собой всю корзину свободно конвертируемых валют. В этом случае рубль может локально ослабеть к доллару, но укрепиться к евро.



Другим важным событием четверга будет публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США на конец минувшей недели. Скорее всего, запасы нефтяного сырья вырастут по причине временной остановки НПЗ на юге США, но одновременно резко снизятся продукты нефтепереработки — бензина и дистиллятов. На что в первую очередь отреагирует нефтяной рынок, сейчас однозначно сказать трудно. Я полагаю, что первой реакцией будет подскок нефтяных цен.



Вдобавок ожидается, что Северная Корея произведет в пятницу утром пуск межконтинентальной баллистической ракеты, что наверняка приведет к очередному витку геополитической напряженности в регионе. В такой ситуации нефтяные цены, как правило, двигаются наверх из-за опасений дестабилизации маршрутов транспортировки углеводородов.



Исходя из вышеизложенных обстоятельств, я полагаю, что в четверг и пятницу котировки рубля к доллару останутся в диапазоне 57.20-58.40. Курс рубля к евро, напротив, имеет шансы укрепиться и протестировать отметку в 68 рублей за единицу единой европейской валюты.