На запрете ламп накаливания нельзя останавливаться

Минэнерго призвало запретить знаменитые лампы накаливания мощнее 50 ватт. Эти знакомые всем с детства желтые уютные «лампы дневного света» остаются дешевыми, чем выгодно отличаются от большинства современных, так называемых ламп лунного света. И хотя подобный запрет может вызвать понятное раздражение, у него есть вполне весомое обоснование. И этот запрет должен стать не единственным.

Министерство энергетики выступило с инициативой о запрете ламп накаливания определенной мощности. 8 лет назад в России уже запретили лампы мощнее 100 ватт, и с тех пор ведомство не оставляет попыток расширить это ограничение.

В 2014 году Минэнерго уже пыталось добиться полного запрета ламп накаливания, но безуспешно. В прошлом году была анонсирована инициатива запрета на оборот ламп накаливания мощностью 60 и 75 Вт — самых распространенных в нашей стране, но этого также сделано не было. Теперь замминистра энергетики Антон Инюцын пообещал до конца года проработать вопрос о запрете на оборот ламп мощностью выше 50 ватт — то есть все тех же самых популярных шестидесяти— и семидесятипятиваттников.

Доводы министерства за последние 8 лет не поменялись: на долю освещения приходится около 13% годового энергопотребления в России. Энергосберегающая лампочка мощностью 10 Вт светит так же ярко, как обычная мощностью 90 Вт, к тому же срок эксплуатации энергосберегающих ламп в шесть-двенадцать раз выше, чем у ламп накаливания.

Стоимость современных светодиодных ламп с каждым годом снижается, хотя, по словам Инюцына, пока недостаточно: «надо дальше создавать условия, чтобы эти лампочки стоили, как, например, в Индии — 1,5–2 доллара. У нас они все равно, если приводить в соответствующих ценах, стоят примерно 3,5 доллара». При этом число производителей ламп за последние годы заметно выросло — на рынке действуют более 600 компаний.

Доводы противников запрета ламп накаливания также неизменны. На этот раз их озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, представитель ЛДПР Валерий Селезнев , который в интервью RT сказал: «Законодательное принуждение, запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят, поэтому такого рода инициативу не поддерживаю…

Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у населения. Потому что это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно все делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан».



Собственно, именно такие доводы, плюс, скорее всего, работа лоббистов производителей ламп накаливания и приводят к тому, что эти устаревшие осветительные приборы по-прежнему занимают значительную долю рынка. Стимулирующие меры, о которых говорит Селезнев, также возможны, вот только вряд ли они понравятся и потребителям, и депутатам.

Сегодня низкий потребительский тариф на электроэнергию в России дотируется за счет промышленных предприятий. Поэтому экономия на оплате за свет для рядовых россиян пока что не перекрывает расходы на более энергоэффективные и при этом более дорогие лампочки.

Но если стоимость электричества для граждан будет доведена до промышленной, это приведет к массовому общественному недовольству, и оно будет куда более серьезным, чем раздражение по поводу запрета ламп накаливания.

О желании продавцов электроэнергии кратно поднять тарифы для населения откровенно говорила предправления Некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков электроэнергии и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая в 2016 году, когда тема запрета обсуждалась в прошлый раз. По ее словам, сначала лучше бы довести тариф до экономически обоснованного уровня, а потом посмотреть, нужно ли еще дополнительно стимулировать граждан через введение административных запретов на использование тех или иных энергоприборов.

Разумеется, если электричество подорожает вдвое, люди сами начнут использовать любую возможность для экономии. Но учтите ситуацию с отоплением во многих домах — многим приходится использовать электронагреватели. Кроме того, в многоэтажных домах люди готовят на электроплитах. Так что призыв Невмержицкой будет означать не просто удар по карману, а выворачивание этого самого кармана наизнанку.

Поэтому стимулирование покупки энергосберегающих ламп за счет тарифов не представляется возможным. А другого способа перейти на светодиоды, кроме прямого запрета старых ламп, не остается.

Прошлый запрет, напомним, вводился постепенно — в 2009 году решили, но до 2011 года все желающие потребители могли закупиться 100-ваттными лампочками, а производители — распродать имеющиеся на складах запасы. Поэтому, если ввести запрет, условно говоря, с 2019 года, то никаких серьезных проблем не возникнет. И, к тому же, за это время пройдет очередная волна удешевления современных ламп.

Прошлый запрет, напомним, вводился постепенно — в 2009 году решили, но до 2011 года все желающие потребители могли закупиться 100-ваттными лампочками, а производители — распродать имеющиеся на складах запасы. Поэтому, если ввести запрет, условно говоря, с 2019 года, то никаких серьезных проблем не возникнет. И, к тому же, за это время пройдет очередная волна удешевления современных ламп.

На вопрос, зачем нужно переходить к энергоэффективным лампочкам, ответить очень просто. Потому что мы не можем себе позволить быть неэффективными — и энергетики это тоже касается.

Энергоэффективные лампы, энергоэффективные дома, индивидуальный учет воды и газа, индивидуальная регулировка отопления — все это позволит в масштабах страны сберечь серьезные суммы, которые сейчас просто разбазариваются.

К слову, раздельный сбор мусора — тоже не фантазия сумасшедших экологов, а возможность эффективно использовать ресурсы. Как «стимулировать» граждан разделять мусор, а коммунальные службы — обрабатывать его соответствующим образом? Тоже только одним-единственным способом — запретами и штрафами.

То же самое касается экологически опасного мусора, начиная от батареек и заканчивая пластиковыми бутылками и пакетами. Учитывая экологическую опасность батареек, их по-хорошему стоило бы тоже запретить и оставить в продаже только аккумуляторы. А их — продавать с обязательством сдавать потом в утилизацию.

С пластиковыми пакетами — и пластиковой неразлагаемой упаковкой в целом — следует поступить по образцу Кении и ряда других африканских стран — запретить их ввоз и производство. Покупки из магазина можно донести и в бумажном пакете.

Бутылки — и пластиковые, и стеклянные — должны иметь ощутимую залоговую стоимость, чтобы граждане их сдавали для повторного использования. Иначе с замусоренностью городских парков и пригородных лесов не справиться.

В общем, запрет впустую сжигающих электричество ламп накаливания должен стать лишь первым шагом на пути повышения эффективности российской экономики, прекращения позорного разбазаривания ресурсов.

Да, лампы накаливания дешевы — как и пластиковые пакеты и бутылки, одноразовые батарейки и многое другое. Но, как гласит народная мудрость: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И способ стимулирования здесь может быть только один — прямой запрет.