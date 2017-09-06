Мост в Японию: в России началась гонка мегапроектов

В России может появиться еще один инфраструктурный мегапроект — мост между Сахалином и Хоккайдо. Кроме того, власти обсуждают идею сооружения транспортного перехода, который свяжет Сахалин с материком. Последний проект более реалистичен, и у него даже есть ориентировочная стоимость — около 500 млрд руб. По мнению экспертов, именно расходы на реализацию мегапроектов обеспечивают текущий рост инвестиций в стране.

Путь в Японию



Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов , выступая на экономическом форуме во Владивостоке заявил, что Россия и Япония обсуждают проект строительства моста между островами Сахалин и Японии.

«Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст дополнительные возможности использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой», — сказал он.



Игорь Шувалов считает, что «при современных технологиях это даже не так дорого» и «мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем».





Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин ранее говорил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта.



Пока у проекта нет даже ТЭО и предварительной сметы. Но зато она есть у другого проекта, который предполагает строительство транспортного перехода (моста или туннеля), который свяжет Сахалин с материком. Эту инициативу «патронирует» бывший замглавы администрации президента , а сейчас спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов



Он отмечал, что прежде чем приступать к строительству моста между Сахалином и Хоккайдо, нужно соединить Сахалин с материком. Во Владивостоке о проекте «материк-Сахалин» рассказывал министр транспорта Максим Соколов

По словам Соколова, общий объем капвложений в проект «в соответствии с предварительным технико-экономическим обоснованием, а сейчас дополнительно идет научно-исследовательская работа», будет составлять порядка 500 млрд рублей в ценах базового 2013 года.





«Конечно, в рамках следующего бюджетного цикла, разработки федеральной целевой программы, госпрограммы развития транспортной системы на следующее десятилетие мы будем уже закладывать как бюджетные, так и внебюджетные — за счет инвестиционной программы РЖД — источники для реализации этого проекта», — заявил министр агентству ТАСС

Длина самого моста будет не такой и большой (около 7 км), но надо еще построить подъездные пути от Комсомольска-на-Амуре и до станции на территории Сахалина. Длина этих подъездных путей свыше 500 км, отметил министр.



Реализовать проект предполагается в первой половине следующего десятилетия.



Высокоскоростное освоение

В отличие от сахалинских мостов, проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали имеет больше шансов на реализацию.



Судя по последним сообщениям, проекту придан глобальный масштаб, и теперь внутрироссийский отрезок Москва-Казань может стать частью большого маршрута «Евразия» — Пекин-Москва-Берлин.



В презентации РЖД говорится, что строительство может начаться в следующем году и завершиться в 2026-м.



В сумме стоимость проекта оценивается более чем в 7 трлн руб, российский участок оценен в 3,58 трлн рублей.



Первым предполагается начать строительство ВСМ Москва-Казань. В РЖД считают, что маршрут длинной в 770 км поезд сможет пройти за 3,5 часа, разгоняясь до 400 км/ч.



Как сообщает российская компания, на встрече обсуждалось в том числе «взаимодействие в области развития высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения, а также возможное взаимодействие в рамках проекта Евразия».



Золотой мост

Мегапроекты остаются одной из основ российской экономики, отмечают эксперты. По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, текущий рост инвестиций (4,8% за первое полугодие и 6,3% за второй квартал 2017 г), в том числе в строительном секторе, не подкреплен фундаментальными факторами и в любой момент может закончиться.



Увеличение инвестиций в строительство эксперт объясняет реализацией нескольких крупных инвестпроектов. В частности, это строительство моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири».





Эти же факторы упоминал Банк России в августовском выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии». Во II квартале этого года «существенно вырос объем строительных работ», отмечалось в обзоре.

Поддержку этому, как предполагается, «оказывала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через Керченский пролив и газопровода Сила Сибири», — отмечают аналитики ЦБ.



Только на четыре проекта — строительство инфраструктуры в Крыму, сооружение газопровода «Сила Сибири», подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года и начало программы реновации жилого фонда в Москве будет потрачено в этом году не менее полутриллиона рублей.



Керченский или крымский мост можно считать одним из символов современной России. Ввести его в строй в намеченные сроки — движение автотранспорта планируется начать в декабре 2018 года — крайне важно для властей.





Пока подрядчик строительства — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — график выдерживает. В августе строители завершили погружение свай на автодорожной части моста, а 29 августа на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем воды была закреплена железнодорожная арка моста. Вскоре должна быть смонтирована и автомобильная арка. Движение автотранспорта по мосту планируется начать в декабре 2018 года.

Проект, который имеет для властей особое политическое значение, оценен в 227,92 млрд рублей. Это около $7 млрд по курсу до девальвации, и примерно $3,8 млрд по текущему курсу.



На настоящий момент выделено уже более 115 миллиардов из федерального бюджета, в том числе в этом году строители получат 40 млрд руб.



Стоит подчеркнуть, что мост через Керченский пролив — лишь часть большой программы по развитию инфраструктуры Крыма. В мае этого года началось строительство федеральной трассы «Таврида», которая стоит почти 140 млрд руб (в ценах 2016 года).





Строятся ТЭС в Севастополе и Симферополе. Эти объекты генерации приобрели скандальную известность из-за того, что для их комплектования в обход санкций США и ЕС могли быть поставлены турбины совместного производства Siemens и « Силовых машин ». Срок сдачи этих объектов переносился, и сейчас их планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018 года.

В целом, объем финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» составляет 769,53 млрд руб. В этом году из федерального бюджета предполагается выделить 173,1 миллиард.



Денежная «Сила Сибири»



Россия много лет вела переговоры с КНР о поставках газа. В итоге тридцатилетний контракт между « Газпромом китайской CNPC был подписан в мае 2014 года. Договор предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год, начиная с декабря 2019 года.

Строительство экспортного газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 2200 км началось в сентябре 2014 года. На начало 2017 года было построено 445 км. Планируется, что к концу года будет построено более 1300 км газопровода.



Ориентировочная стоимость проекта — $55 млрд, которая, впрочем, может снизиться из-за падения курса рубля.



Сколько выделено на «Силу Сибири» в этом году, «Газпром» не сообщает. В соответствии с утвержденным бюджетом газового концерна общий объем финансирования инвестпрограммы составит 910,67 млрд руб.



При этом на проекты капитального строительства предусмотрено 625,455 млрд руб, на приобретение в собственность «Газпрома» внеоборотных активов — 0,125 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 285,09 млрд руб.



Футбол мечты

Подготовка к Олимпиаде в Сочи тащила строительство и смежные с ним сектора несколько лет. Теперь сходную роль выполняет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Стоимость программы подготовки к ЧМ-2018, которая реализуется с 2013 года, составляет 643,6 млрд руб.



На текущий год предусмотрено выделение финансирования из всех источников в сумме 116,7 млрд руб. Из них на долю федерального бюджета приходится 71,9 млрд руб, на регионы — 24,3 млрд руб, еще 20,5 миллиардов должны вложить юридические лица.



Турнир пройдет с середины июня по середину июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. По словам вице-премьера Виталия Мутко, сто восемьдесят различных объектов к чемпионату мира готовы на 80%.



«Люди не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности. 180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80%. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая», — приводит его слова агентство Р-Спорт.



Дорогая моя столица

Программа реновации жилого фонда Москвы станет мощной поддержкой для всего стройкомплекса страны на несколько лет вперед. В нее включено 5144 многоквартирных дома общей площадью около 16 млн кв. м.





На первом этапе столичные власти потратят на реновацию 300 млрд руб. Недавно приняты поправки в столичный бюджет, которые предусматривают выделение 96,5 млрд руб в этом году. Вероятнее всего, деньги пойдут на подготовку площадок под застройку.

Уже создан Московский фонд реновации, учредителем которого является столичное правительство. Фонд будет иметь только казначейские счета, сообщается на официальном сайте мэра.





Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что массовое переселение по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее 2019 года.

«В 2018–2019 мы будем заниматься проектированием и строительством стартовых домов, ну а после этого мы запустим «волну» переселения объемом от четырех до пяти млн кв. м», — отмечал чиновник.





Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.Ru» говорил, что объем строительства в пике будет составлять около 3 млн кв. м.

«Сегодня Москва строит от 8 до 10 млн «квадратов», поэтому произойдет некое перераспределение строительных мощностей и дополнительного объема, но новых больших отрядов строителей здесь не появится. Мощностей в Москве и Подмосковье достаточно, чтобы эти объемы переварить», — отмечал столичный градоначальник.





Реновация, ВСМ и сахалинские мосты могут войти в пул основных мегапроектов возможного четвертого президентского срока Владимира Путина . Сюда стоит прибавить еще несколько крупных объектов корпораций, например, Амурский ГПК «Газпрома», крупнейшие автомагистрали (ЦКАД и Москва-Санкт-Петербург), новые аэропорты и пр.

Осталось выработать механизмы финансирования. Вероятнее всего, власти используют новые инструменты, такие как инфраструктурная ипотека.