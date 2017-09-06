На границе с Украиной образовалась очередь из грузовиков

Очередь из грузовиков образовалась на российско-украинской границе в пункте Новые Юрковичи в Брянской области после снятия запрета на ввоз турецких овощей в Россию, следует из сообщения Брянской таможни.



"Для уменьшения времени ожидания в очереди в МАПП Новые Юрковичи рекомендуем осуществлять въезд на территорию Российской Федерации через МАПП Погар Брянской таможни или МАПП Крупец Курской таможни", — говорится в сообщении ведомства.





Россия с 1 сентября разрешила ввоз на свою территорию салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции. В следствие этого, по данным таможенной службы, поток большегрузных автомобилей с турецкими овощами значительно возрос, а очереди в пунктах пропуска увеличиваются из-за проведения фитосанитарного контроля ввозимых овощей. Специалисты Россельхознадзора вскрывают грузовые отделения, отбирают пробы и образцы, составляют соответствующие документы по результатам контроля. Все эти меры влияют на сроки выпуска транспорта с товаром, говорится в сообщении.



Для сокращения очередей таможенная служба попросила управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям увеличить численность дежурных смен в пункте пропуска Новые Юрковичи и увеличило количество своих дежурных сотрудников, отмечается в сообщении.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.



Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.