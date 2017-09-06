Россиян ждет резкий рост цен на продукты

Финансовые аналитики предсказывают резкое повышение цен на продукты питания уже этой осенью. Причинами для скачка цен могут стать пониженный уровень запасов плодоовощной продукции и ускорение темпов роста потребительского спроса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



В августе было зафиксировано самое стремительное падение цен на плодоовощную продукцию за всю историю современной России — дефляция на уровне 0,5%. Это было вызвано поздним сбором овощей из-за плохой погоды. Цены на капусту упали на 43%, на картофель, лук, помидоры, морковь — на 26-28%, на свёклу, некоторые фрукты (бананы, виноград) — на 15-18%. Кроме того, в прошедшем месяце подешевели крупы, яйца, сахар.



Согласно опросам общественного мнения, россияне ожидают по итогам 2017 года инфляцию на уровне 9,5%, что в три раза выше прогноза Согласно опросам общественного мнения, россияне ожидают по итогам 2017 года инфляцию на уровне 9,5%, что в три раза выше прогноза Росстата . Решающими факторами, способными ускорить инфляцию, могут стать динамика курса доллара и бюджетная эмиссия в конце года.

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