Азербайджан стал «прачечной» по отмыванию миллиардов долларов?

По данным расследования Guardian, азербайджанские власти перевели на счета британских подставных компаний порядка 3 млрд долларов. В общей сложности было сделано 16 тысяч тайных платежей.



Новая «прачечная», теперь — азербайджанская. Лондонская Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что власти Азербайджана отмыли почти 3 млрд долларов с помощью британских подставных компаний.



Как говорится в публикации, руководство Азербайджана осуществило более 16 тысяч тайных платежей в период 2012-2014 годов. Часть этих денег поступила политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, которая проводилась для нейтрализации критики в адрес президента Ильхама Алиева и продвижения положительного имиджа Азербайджана. В Баку назвали заказными статьи ряда зарубежных СМИ об отмывании властями крупных средств. Население думает точно так же, говорит политический обозреватель агентства «Спутник — Азербайджан» Александра Зуева.

Александра Зуева, политический обозреватель агентства «Спутник — Азербайджан»



«В принципе, все СМИ придерживаются только этой версии. Сейчас намечается встреча глав МИД Армении и Азербайджана, на которой будут говорить о подготовке встречи президентов этих стран. И в связи с этим действительно есть круги, которые хотят, чтобы это встреча не состоялась, чтобы не допустить мира на Южном Кавказе. К этому приводят эти вот публикации».

директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. Эдуард Савуляк.

По данным Guardian, деньги в эту схему, которая получила название «азербайджанская прачечная самообслуживания», вносила и Россия — через «Рособоронэкспорт» . Платежи проводил Danske Bank через эстонский филиал. Деньги поступали четырем британским фирмам. Около 2,5 млрд долларов отмытых средств было перечислено компаниям, 50 млн — политикам и журналистам. Согласно расследованию, в схеме засветились и азербайджанские партнеры президента США Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку. При этом издание отмечает, что происхождение денег, прошедших через «азербайджанскую прачечную», не вполне ясно. О каких средствах может идти речь? Рассуждает

— Предположить относительно несложно, деньги относительно большие — 3 млрд, и они вряд ли могли взяться от чего-то еще, кроме как, видимо, от продажи нефти Азербайджана. Соответственно, в какой-то пропорции эти деньги, я не думаю, что выводились из страны, а скорее всего, там, в Великобритании, и оставались. Поэтому предположу: если посмотреть крупнейшие государственные компании Азербайджана, где они имеют свои счета, в каких западных банках, именно там и располагалась эта якобы черная касса, которая на самом деле какой-нибудь а-ля суверенный фонд Азербайджана с какими-нибудь вполне себе прозрачными уставными целями и, соответственно, с предусмотренными для этого деньгами.



— Журналисты нашли какую-то связь между так называемой «азербайджанской прачечной» и «всемирным ландроматом».



— Нет никакой всемирной схемы. Есть, соответственно, конкретные люди, конкретная а-ля мафия какая-то, но нет единого центра управления мафией какого-то еще и международного. Поэтому там каждый кто во что горазд. Они помаленьку, полегоньку или помногу моют эти деньги. Поэтому обратите внимание, что журналисты нашли, опубликовали — не американцы, которые любят совать свой нос везде, не сказали про то, что «а вот мы сейчас оштрафуем англичан, азербайджанцев, всех подряд». Не англичане не выступили с опровержением ли, с подтверждением ли. Полиция ни одной страны не заинтересовалась. Еще раз — суммы не трехкопеечные. Поэтому что-то мне подсказывает, там на самом деле все достаточно чисто, а это журналисты все-таки сенсацию неверно поняли.



Конфиденциальные банковские документы были предоставлены датской газете Berlingske, проекту по расследованию коррупции и организованной преступности, газете Guardian и другим СМИ. Данные относятся к тридцатимесячному периоду. «Возможно, они обнажили только верхушку айсберга», — отмечают авторы публикации. Они также утверждают, что некоторые транзакции связаны с другой схемой по отмыванию денег на 20 млрд долларов, которую окрестили «всемирным ландроматом».