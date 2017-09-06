Новак: в ближайшее время в Госдуму внесут закон по налогу на добавленный доход



«Задача стоит принять закон в этом году. Здесь нет никаких возражений со стороны федеральных органов власти, сейчас просто пакет документов дорабатывается для рассмотрения на заседании правительства и внесения в Госдуму», — цитирует Новака РИА Новости

В декабре 2016 года стало известно, что НДД начнёт действовать с 2018 года в пилотном режиме.

