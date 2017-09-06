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Новак: в ближайшее время в Госдуму внесут закон по налогу на добавленный доход

Новый налог для россиян начнет действовать с 2018 года
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Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в ближайшее время будет внесён правительством России в Госдуму. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил министр энергетики Александр Новак.
«Задача стоит принять закон в этом году. Здесь нет никаких возражений со стороны федеральных органов власти, сейчас просто пакет документов дорабатывается для рассмотрения на заседании правительства и внесения в Госдуму», — цитирует Новака РИА Новости.
В декабре 2016 года стало известно, что НДД начнёт действовать с 2018 года в пилотном режиме.
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