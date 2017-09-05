В России появятся социальные счета в банках. Средства, размещённые на этих счетах, нельзя будет арестовать по долгам. Об этом сообщает «Российская газета».



Комиссия по законопроектной работе правительства положительно оценивает инициативы, направленные на создание социальных счетов. Однако эксперты внесли ряд замечаний по пакету законопроектов и отправили документы на доработку. Согласно одному из предложений, в Кодекс об административном правонарушении будут внесены поправки, по которым банк в случае проведения операций по специальным счетам будет оштрафован на сумму от ста тысячи до миллиона рублей.

В том случае, если чиновники перечислят социальные выплаты не на специальный счёт, а на любой другой, они будут оштрафованы на сумму от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Остаётся открытым вопрос, кто будет составлять эти протоколы и как будет работать система привлечения к ответственности. По данным Федеральной службы приставов России, за 2016 годы было совершено 1,2 миллиона платежей по возврату денег социального характера на сумму 4,1 миллиарда рублей.