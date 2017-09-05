AT: вместо доллара нефть, юани и золото — Путин намекнул на новую сенсацию от БРИКС



Ежегодный саммит БРИКС , который на этот раз проходит в китайском Сямэне, «не мог прийтись на более накалённую геополитическую обстановку», считает обозреватель Asia Times Пепе Эскобар.

Автор статьи напоминает, что ядро БРИКС по-прежнему составляют Россия и Китай вместе со своим стратегическим партнёрством. И, конечно, если говорить о глобальных вопросах, то главным для двух этих стран на сегодня предстаёт северокорейский кризис, поскольку они имеют общую границу с КНДР.



Как подчёркивает журналист, Пхеньян осуществил свои ядерные испытания спустя лишь три дня после того, как рядом полетали американские и японские истребители и бомбардировщики. Всем, кто знаком с раскладом сил на Корейском полуострове, ясно, что КНДР не оставит это без ответа. А это возвращает нас к «единственному здравому предложению» по урегулированию кризиса — «двойному замораживанию» (военной активности — со стороны США, Японии и Южной Кореи; ядерной и ракетной программ — со стороны Северной Кореи), о котором говорят Китай и Россия.





Но, кажется, например, Дели не слишком доволен такой активностью, особенно со стороны Пекина. Так, в преддверии БРИКС в спешном порядке Индии и Китаю пришлось разруливать кризис на общей границе в районе плато Доклам в Гималаях. При этом, как утверждает Эскобар, в прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже пробовал подобные манёвры, перед саммитом БРИКС на Гоа потребовав, чтобы Пакистан объявили «террористическим государством».

Кроме того, Моди «явно бойкотировал» майский саммит «Нового шёлкового пути» в китайском Ханчжоу, главным образом потому, что Пекин активно привлекает к этому проекту Пакистан. В свою очередь Дели и Токио мечтают о собственной альтернативе «Новому шёлковому пути». У них даже есть своя программа, которая должна связать Азию и Африку. Однако думать, что они смогут украсть лавры у «Шёлкового пути», было бы весьма самонадеянно, комментирует автор.





И хотя не все страны БРИКС готовы активно играть на международной арене, как та же Бразилия, которая больше занята своими внутренними проблемами, а Новый банк развития пока далеко не все воспринимают всерьёз, организация уже «представляет большую помеху для существования однополярного мирового устройства». Как вежливо выразился глава КНР Си Цзиньпин на саммите в Сямэне, «пять стран должны играть более активную роль в управлении миром».

Поэтому именно сейчас БРИКС объявляет о своих «диалогах» с Мексикой, Египтом, Таиландом, Новой Гвинеей и Таджикистаном. Это и есть начало движения к «БРИКС Плюс» — концепции по расширению партнёрства, которую разработал Пекин.





И здесь же президент России Владимир Путин объявляет настоящую «сенсацию БРИКС». Российский лидер делает упор на честном многополярном мире и критикует протекционизм и новые барьеры для мировой торговли.

В таком многополярном мире конфликт в Сирии решается во многом благодаря России. Именно Москва и Пекин предлагают «здравое решение» для северокорейского кризиса, а также для проблемы Афганистана, которой, по их мнению, должна заниматься Азия, а не Запад.



И вот «решающий довод». «Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран. <…> Мы готовы и далее продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют», — заявил Владимир Путин.



«Преодоление чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют» — очень вежливый способ выразить то, о чём страны БРИКС говорят уже несколько лет: как обойти доллар США, а также нефтедоллар.



Но Пекин готов вступить в игру. Вскоре Китай намерен запустить свой фьючерсный контракт на нефть, номинированный не в долларах, как всё до этого, а в юанях, который, помимо прочего, можно будет конвертировать в золото. А это значит, что Россия, а также Иран, «другой ключевой узел евразийской интеграции», смогут обойти американские санкции в торговле энергоресурсами в собственной валюте или в юанях. «Новая триада нефти, юаня и золота» выгодна всем, а главное — что она обходит доллар.



По мнению Пепе Эскобара, это очень смелые долгосрочные экономические планы, которые точно не придутся по вкусу многим в Вашингтоне.