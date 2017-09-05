Les Echos: благодаря Европе Россия избавится от «плавающего Чернобыля»

В нескольких километрах от места съёмок «Левиафана» Андрея Звягинцева, где главный герой борется против коррупции, идёт борьба с другим монстром — кладбищем подлодок, реакторов, топлива и разных других радиоактивных отходов, оставленных после СССР. Как пишет корреспондент Les Echos Бенжамен Кенель, всё это может привести к атомному катаклизму.



Активисты ещё с начала 1990-х годов борются за то, чтобы в губе Андреева неподалёку от Мурманска разобрали остатки бывшей базы советского Северного флота, который работал на атомном топливе и оказался заброшенным чуть ли ещё не до развала СССР. «Плавающий Чернобыль» — называют его экологи.



Наконец, их усилия увенчались успехом: 27 июня этого года первая партия топлива с этой базы была отправлена на переработку на Урал — «под слабым полярным солнцем губы Андреева, под звуки военных фанфар, политические споры и крики нескольких чаек, потерявшихся под моросящим дождём».



«В мире станет на одно атомное кладбище меньше!» — радуются экологи. Особенно этим была озабочена Норвегия, поскольку её границы находятся всего в 50 км от базы. Но долгое время российские власти негативно относились к этой работе активистов. Так, россиянина Александра Никитина в 1996 году обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму за то, что он раскрыл информацию о плачевном состоянии базы.



В итоге теперь на этой территории работают специалисты разных стран, что было невозможно представить в советское время, когда Заполярье было закрыто. Впрочем, и сегодня с другой стороны залива стоят работающие российские подлодки, и армия зорко следит, чтобы никто к ним не приближался.



Несмотря на всё прежнее недоверие, нынешнего результата получилось достичь, благодаря длительному международному сотрудничеству. Проект оценили на сумму 18 млрд рублей: одну её часть, в основном операционные расходы, оплачивает Россия, а другую — западные страны (Германия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Норвегия, Великобритания и так далее) и Европейский банк реконструкции и развития вместе с Евросоюзом. Как отмечают в ЕБРР, Россия давно понимала масштаб проблемы, но не имела финансов на то, чтобы её разрешить. Теперь же Европейский банк реконструкции и развития выделил €165 млн на обновление инфраструктуры, и из них на долю Франции приходится €40 млн



Работы по разбору кораблей производятся с помощью роботов, демонтаж идёт последовательным образом, чтобы не спровоцировать цепную реакцию. Саму работу автор статьи называет сложной и тяжёлой, и задействовано в ней 40 российских специалистов. При этом постоянно замеряется уровень радиации.



Впрочем, первую помощь, чтобы избежать утечек из бассейна с отходами, который пострадал в аварии 1982 года, Норвегия направила ещё в 1997 году, причём тогда ей пришлось выделять деньги, не имея возможности приехать на место и проинспектировать, на что их тратят. В качестве доказательств Россия предоставила лишь фотографии, которые у Осло не вызвали доверия. В дальнейшем доверия между странами стало больше, и Норвегия приняла участие ещё в ряде двусторонних программ. Подтянулись и другие страны: Франция, Италия, Великобритания, — которые предоставляли России оборудование и специалистов, обеспечивая при этом работой европейские компании, то есть контракты были взаимовыгодными, пишет автор статьи.



Нынешняя эвакуация всех опасных материалов должна продлиться шесть лет. Пока идёт относительно лёгкий этап, во время которого сливается топливо, содержащееся в уже защищённых кораблях. Но половина из всех 22 тыс. тонн находится в плохом состоянии или в потенциально опасных местах, например в бассейне, пострадавшем от аварии 1982 года, куда до сих пор закрыт доступ. Впрочем, специалисты исключают вероятность взрыва, хотя дальнейшие, более сложные процедуры и могут привести к утечке радиоактивных веществ, например в воздух.



Есть у специалистов и юридические сложности. Так, ассоциация, которая многие годы занимается этой базой, относится к Норвегии и в России получила статус иностранного агента, а под этим подразумевается, что она якобы ведёт политическую деятельность. Впрочем, спасение губы Андреева «смогло преодолеть уже столько политических преград», приводит Les Echos слова экологов.