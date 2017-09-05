Росстат зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию

Дефляция в России по итогам августа составила рекордные 0,5 процента. Об этом говорится в сообщении Росстата

Благодаря снижению потребительских цен в последний месяц лета, годовая инфляция (август к августу) опустилась до 3,3 процента, следует из данных Росстата. С начала года цены поднялись на 1,8 процента, говорится в сообщении ведомства.



Основной импульс летней дефляции придало удешевление плодоовощной продукции нового урожая. " Так, цены на капусту белокочанную снизились на 42,6 процента, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры — на 26,2-28,5 процента, свеклу, виноград, бананы — на 15,6-18,6 процента" , — отмечается в сообщении Росстата.



Общее снижение цен на потребительские товары в августе по отношению к июлю составило 1,8 процента. Тот же показатель без учета плодоовощной продукции был равен 0 процентов, следует из данных Росстата.



Как ранее писала " Российская газета" , рекордной примерно за десять лет стала еще недельная дефляция в 0,2 процента за неделю с 22 по 28 августа.

