Гройсман назвал сумму платежа Украины по внешним долгам

Украина тратит на обслуживание внешних долгов более 100 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов) в год. Об этом во вторник, 5 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман , сообщает РИА Новости

«Мы по внешним долгам, которые накоплены десятилетиями, платим более 100 миллиардов в год обслуживания», — сказал он на круглом столе, посвященном проведению пенсионной реформы на Украине.

Долговые обязательства не позволяют правительству раскрыть экономический потенциал страны, считает Гройсман.

До конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам, сообщал ранее замглавы Национального банка Украины Олег Чурий

Госдолг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов до 74,3 миллиарда долларов.

В 2016 году общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на восемь процентов, до 70,97 миллиарда долларов. При этом внешний госдолг составил 45,6 миллиарда долларов, внутренний — 25,4 миллиарда долларов.