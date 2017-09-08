Главные события у вас в почте
Средняя ставка по ипотеке в России достигла рекордного минимума
Фото: www.inmyroom.ru
Средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам в июле 2017 года составила 10,9% годовых, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже уровня 11%, пишет РБК.
За первые семь месяцев этого года российские банки выдали 507,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 927,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объем кредитов превысил показатель соответствующего периода рекордного по выдаче ипотеки 2014 года.
О повышении доступности ипотеки не раз говорили чиновники. В конце мая 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев допустил снижение средней ставки до 6% в ближайшее время. В начале июня гендиректор АИЖК Александр Плутник заявил, что в следующем году средняя ипотечная ставка в России опустится ниже 10%, а в перспективе двух лет достигнет 6–7%.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине июля спрогнозировал падение ставки по ипотеке до 8–9% к 2018 году. Тогда же АИЖК сообщило о том, что ипотеку под 6,25% готовятся ввести в шести регионах России.
Оставить комментарий