Туристов швартуют в Крыму

В Балаклаве рассчитывают на яхтсменов



Проект по созданию в Балаклаве марины на 650 яхт и сопутствующей инфраструктуры стоимостью 10 млрд руб. должен увеличить общий турпоток сюда на 66% и ежегодно привлекать 40 тыс. морских туристов. Но участники туррынка сомневаются в его эффективности: яхтсмены не заинтересованы в размещении своих судов в акватории России.





Власти Севастополя рассчитывают к 2020 году увеличить туристический поток в Балаклаву на 66%, до 500 тыс. путешественников в год, в частности, за счет строительства в местной бухте марины на 650 яхт и сопутствующей инфраструктуры. Об этом говорится в презентации развития Балаклавской бухты в качестве центра международного туризма (копия есть в распоряжении «Ъ» ), которая была представлена на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России . В этой концепции расписаны зоны ответственности: так, строительство самой марины может профинансировать федеральный бюджет, благоустройство и создание дорожной сети — региональные власти. Для строительства многофункционального центра, гостиницы и судоремонтного комплексов в Балаклаву рассчитывают привлечь инвесторов. Руководитель проекта развития Балаклавы Мария Литовка рассказала «Ъ», что на реализацию всего проекта потребуется около 10 млрд руб., большую часть из которых, как ожидают региональные чиновники, вложат частные инвесторы. Госпожа Литовка не уточнила предполагаемый объем средств, который может выделить бюджет. По ее словам, инвестор еще не найден.



Интерес к проекту уже проявляла ГК АРС, строившая ранее жилье в Краснодарском крае, утверждает собеседник «Ъ», знакомый с планами по строительству марины. По данным Kartoteka.ru, учредителями ГК АРС выступают бывший помощник сенатора Франца Клинцевича Сергей Сологуб , Руслан Шеин и Александр Ядыкин . Телефон ГК АРС вчера не отвечал. Господин Сологуб заявил «Ъ», что уже восемь месяцев не работает в компании и возглавляет секцию развития яхтинга при Морской коллегии. «Об участии АРС (в проекте по развитию бухты в Балаклаве. — „Ъ“) я не знаю, но Морская коллегия и власти Севастополя оказывают проекту огромную поддержку», — заявил он.



Ростуризме пояснили «Ъ», что представители агентства принимали участие в заседании Морской коллегии, но не получали заявки на финансирование проекта в рамках целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Представитель агентства предполагает, что финансирование проекта в Балаклаве, если оно будет поддержано властями, может быть осуществлено за счет средств программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.



Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что на строительство марины потребуется 1,5–2 млрд руб. При этом он называет чрезмерным объект на 650 судов. По его мнению, целесообразнее построить марину на 200–250 судов, на что потребуется 500–600 млн руб. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что в составе проекта развития Балаклавы выгоднее построить гостиницу на 150–200 номеров категории «четыре звезды». Он оценивает инвестиции в этот проект в 867 млн — 1,17 млрд руб. «Крупные инвесторы вряд ли захотят участвовать, но у нас есть достаточно непубличных миллионеров, которым этот проект может быть интересен», — рассуждает господин Ивашкевич. По его оценкам, среднегодовая загрузка отеля в Балаклаве составит 45%.