Министр финансов Украины рассчитывает на завершение сотрудничества с МВФ

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд Она сменила прежнюю программу 2014 года — двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд

«Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной. Благодаря реформам, которые мы воплощаем и можем еще воплотить в рамках сотрудничества с Фондом, наша экономика продолжит восстанавливаться. Если мы не будем менять курса, в ближайшем будущем уже Украина, как акционер МВФ и Всемирного Банка , будет помогать другим, которые решат измениться и развиваться», — сообщил он.