СМИ узнали, что штрафы за задержку и отмену авиарейсов могут увеличиться



Министерство транспорта России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые, в частности, предполагают увеличение размеров штрафов за задержку и отмену авиарейсов, сообщает газета " Известия" со ссылкой на Минтранс.

По данным издания, министерство может предложить поправки, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях.



" Как рассказали… в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета" , — говорится в сообщении.



Как заявил изданию представитель Минтранса, перед принятием окончательного решения ведомство обсудит инициативу с авиакомпаниями и экспертами.



" Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек" , — цитирует газета собеседника.



По его словам, прорабатываются различные варианты расчета штрафов. Уточняется, что размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Как рассказали газете в Минтрансе, штрафы " совершенно точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий".



Издание напоминает, что по действующему законодательству пассажиру выплачивается компенсация в размере 25 рублей за час задержки рейса; ему также предоставляются горячее питание, напитки, телефонный звонок, а при задержке вылета более чем на шесть часов — гостиница.

