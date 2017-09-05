Негативную оценку своему финансовому положению дали 29% россиян



Свое финансовое положение оценили как негативное почти треть граждан России, а точнее 29 процентов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС . Отмечается, что опрос проводился во втором квартале этого года. Свое мнение могли высказать две тысячи респондентов.

Показатель, при котором почти треть россиян оценивали свое финансовое положение как «плохое» или «очень плохое», был зафиксирован в последний раз в России в 2012 году.



Во втором квартале прошлого и позапрошлого года 33 процента граждан России оценивали свой уровень жизни как низкий, а вот в тот же период 2014-го был зафиксирован самый оптимистичный показатель — 24 процента.





Однако заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Елена Зарецкая в интервью изданию сообщила, что в реальности процент людей, живущих бедно, выше — просто не каждого охватили фокус-группы, а кто-то не хочет признавать свою несостоятельность.