Главные события у вас в почте
Трамп пробил потолок госдолга
Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США. «Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Так что это будет обсуждаться», — сказал американский президент журналистам в Белом доме.
По его словам, потолок госдолга только «усложняет ситуацию», на самом деле он не обязателен.
В четверг Трамп договорился с лидерами Конгресса о принятии бюджета и потолка госдолга, передает ТАСС. Cенат продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря, а также выделил 15,25 млрд долларов на помощь штатам, пострадавшим от ураганов.
За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос почти в два раза и сейчас превышает отметку в 19,8 трлн долларов (это более 105% ВВП). Трамп неоднократно заявлял, что Америке необходимо сокращать госдолг, но в итоге вынужден был согласиться с его увеличением из-за растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.
Оставить комментарий