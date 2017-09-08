Трамп «пробил потолок» госдолга

Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США. «Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Так что это будет обсуждаться», — сказал американский президент журналистам в Белом доме.

По его словам, потолок госдолга только «усложняет ситуацию», на самом деле он не обязателен.

В четверг Трамп договорился с лидерами Конгресса о принятии бюджета и потолка госдолга, передает ТАСС . Cенат продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря, а также выделил 15,25 млрд долларов на помощь штатам, пострадавшим от ураганов.