«Черные риэлторы», версия 2.0: как мошенники переключились на средний класс

Мошенники, представляясь микрофинансовыми организациями, обманом заставляют людей подписывать договор купли-продажи квартиры под видом договора займа в залог недвижимости.

Все много раз слышали про «черных риелторов», которые обманом и угрозами заставляют пожилых людей, инвалидов и маргинальных личностей подписывать отказ от собственного жилья в пользу подставных лиц. Люди среднего класса, сознательные и добросовестные всегда оставались на позиции сочувствующих, но чувствовали себя защищенными от подобного рода аферистов.

Однако мошенники не думали останавливаться и прогрессировали от просто бандитов к своего рода Мавроди в мире квартирных обманов. Сейчас в России существуют целые пирамиды из людей, которые занимаются аферами с недвижимостью. Сайт «Звезды» с помощью правозащитников попытался разобраться в темных схемах современных «черных риелторов».

Как рассказала «Звезде» комиссар «Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства» Елена Моставичене, «логово» мошенников может скрываться под вывеской микрофинансовой организации и даже юридической фирмы.

«Это может быть микрофинансовая организация, брокерская контора, просто юридическая фирма, оказывающая услуги по оформлению сделки на рынке недвижимости и на рынке земельных участков», — заявила Моставичене.

Ее коллега Елена Евсеева , которая занимает должность ответственного координатора общественного правозащитного движения «Мой дом. Против квартирного рейдерства», объяснила, откуда и почему появились такие организации. По ее словам, подобные микрофинансовые организации открывают аферисты, которые еще «в двухтысячных стали заниматься отъемом жилья у населения» и создали на этом «достаточно большой теневой капитал». Она добавила, что люди, которые кредитуются в подобной организации, сами того не зная, подписывают не договор займа в залог своей недвижимости, а договор продажи этой самой недвижимости. При этом обманутые граждане даже не подозревают, что живут уже не в собственном жилье и продолжают выплачивать свой «долг» по займу.

«После того как разрешили и узаконили микрофинансовые организации, одним из видов их «услуг» стал захват квартир через микрофинансовые займы. Теперь человека проще обмануть и совершенно спокойно выдворить его из квартиры. Сейчас много случаев, когда из квартиры выселяют семьи с детьми, и даже если займ брал только один из супругов — долг целиком ложиться на семью, а после захвата квартиры тяжело что-то доказать.



Самый распространенный случай, с которым обращаются люди к правозащитникам, что они подписывали договор займа, а на самом деле там есть пункт, по которому это договор купли-продажи квартиры. Люди некоторое время платят долги, а в результате к ним приходят и заявляют, что у их квартиры новый собственник, что она уже давно продана той фирмой, которая выдавала займ», — рассказала сайту «Звезды» Елена Евсеева.

При этом доказать что-либо очень сложно, схемы, которые используют мошенники давно «обкатаны». Более того, аферисты уже давно не просто не работают сами и используют людей, готовых обмануть ради наживы, а берут в оборот сразу после отъема жилья собственных жертв. Они предлагают человеку, который остался без дома из-за них же, «отработать» свое жилье или заработать на новое, раз уж он сам оказался таким неудачливым и умудрился попасться на обман, пояснила Елена Моставичене.

«Риелторы хотят выселить из квартиры человека или уже выселили, человек в отчаянии, он ошарашен, его там так задавили. Он идет в полицию — его выгоняют, в суд — ему отказывают. К нему приходит банда и выгоняют на улицу с вещами, а человеку идти некуда. И в такой момент аферисты используют схему «плохой полицейский — хороший полицейский». И вот «добрый бандит» подходит и говорит, мол, слушай, давай так, вот тебе идти некуда, а у нас там есть квартира свободная, правда в ней живет еще Петя, Вася, Маня, ты будешь жить с ними, но хоть не на улице под фонарем.



И мы даем тебе шанс заработать хорошие деньги, «отбить» свою квартиру. Мы на тебя будем оформлять квартиры, на твой паспорт. А за это вот тебе угол, в котором ты будешь жить, и с каждой сделки ты, например, будешь по сто тысяч получать. Мол, да, ты дурак, что потерял свое жилье, но мы даем тебе шанс заработать», — уточнила комиссар «Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства».

Одна из резонансных историй, которая заставляет задуматься, что схема, описываемая экспертом, более чем реальна, произошла в середине августа этого года в подмосковной Балашихе. Там мужчина в подъезде дома заколол ножом женщину, которая пришла с приставами, чтобы выселить его с женой и двумя дочерьми из квартиры, которая по решению суда перешла в собственность убитой. Резонанса истории придало то, что погибшая была инвалидом и матерью четырех детей, однако, как уточнила «Звезде» правозащитница Елена Моставичене, женщина подозревается в сомнительных сделках с жильем: на многодетную мать с ДЦП было зарегистрировано 25 объектов недвижимости.

«Вот случай в Балашихе, когда человек уже от отчаяния, от боли, от безнадежности берет и хватает оружие. Как можно выйти на улицу из своей квартиры, когда ты ее не продавал? Как это всем представлялось? Бедная мама с ДЦП, у нее четверо детей. И никто не проводил расследование по огромному количеству заявлений на эту мамашу. Понятно, что она пешка, инструмент в чужих руках. Откуда на нее зарегистрированы 25 объектов недвижимости, из них четыре квартиры и кучка мелких долей, комнат? Она разве могла иметь на это средства?», — сокрушается эксперт.

Как сообщал телеканал «360», предыдущие хозяева квартиры утверждали, что стали жертвой аферистов. Как рассказала бывшая хозяйка квартиры, она обратилась за кредитом по объявлению в газете, но вместо договора займа ей дали подписать договор купли-продажи, после чего она и лишилась своей жилплощади. Семья долго пыталась доказать, что их обманули, но в итоге суд принял сторону «риелтора», муж потерпевшей не выдержал и зарезал женщину, которой перешла их квартира.

Правозащитники объясняют, такие случае не единичные, однако даже в случае с балашихинской квартирой, многие СМИ встают на сторону женщины-инвалида с детьми, не пытаясь разобраться, откуда у нее оказалось столько недвижимости. Из-за недостаточного количества доказательств у потерпевших, в большинстве случаев правоохранители не видят основания для возбуждения уголовного дела. Поэтому реально действующий способ оградить себя от угрозы быть обманутым — это избегать займов под залог недвижимости или вообще не обращаться в микрофинансовые организации, а для получения кредита идти в банк.

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