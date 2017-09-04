Курс биткоина упал почти на 50 тысяч рублей за три дня

За три дня после достижения нового исторического рекорда в 5 тысяч долларов США курс биткоина упал до 4,25 тысяч долларов.

Биткоин в понедельник достигал уровня в 4 тыс. 253 долларов. Сейчас он торгуется на уровне 4 тыс. 335 долларов, сообщает Coindesk.

Ранее сообщалось, что самая известная криптовалюта — биткоин — на выходных достигла нового исторического рекорда в 5 тыс. долларов, однако спустя несколько часов его курс начал падать.

Эксперты объяснили причины такого поведения валюты.

Напомним, на прошлой неделе основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что биткоин является шансом для выхода мировой финансовой системы из-под гегемонии США. Перед этим в Минфине заявили, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить приобретать ее только квалифицированным инвесторам на Московской бирже