Золото против биткоина: битва за истинные ценности началась

Активно растущие в цене криптовалюты становятся настоящим хитом финансовых рынков. Несмотря на высокую волатильность этого сектора рынка, они пользуются все большим доверием среди покупателей, что и определяет их продолжающийся рост.



В то же самое время, все большее число экспертов смотрят скептически на захватывающем ралли биткоина и компании, понимая, что «чудо» не может длиться вечно, и чем дольше оно продолжается, тем жестче будет «посадка».



Вверх или вниз?



Общее число тех, кто обеспокоен судьбой криптовалют делится сегодня на оптимистов и пессимистов примерно поровну.



Первые утверждают, что криптовалюты — это часть новой реальности, в которой им уготовано ведущее место, а значит следует ждать продолжения роста их курса.





Как заявил на днях глава Внешэкономбанка Сергей Горьков , биткоин, стоимость которого превысила $5 тыс., находится еще «в самом начале пути» и его курс может расти еще около двух-трех лет.



В тоже самое время, буквально вчера Центробанк Китая признал незаконными все операции первичного размещения токенов криптовалют и потребовал приостановки текущих ICO. Результатом тому стало падение курс биткоина к доллару на 5−10%.

О вечных ценностях





О том, что криптовалютная вольница неизбежно вызовет жесткую реакцию со стороны правительств различных стран заявил в понедельник агентству Bloomberg председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус

По его мнению, криптовалюты начинают выходить из-под контроля, и это вызовет бурную реакцию правительств всего мира. В итоге, рано или поздно давление властей, настроенных поставить «крипту» под собственный контроль, приведет к снижению доверия к этому новому активу и падению его стоимости.



«Люди нуждаются в платежных средствах, которым они могут доверять. В настоящий момент с уровнем доверия к ним все хорошо, люди продают и покупают биткоины, считая этот рынок нормальным. Однако настанет день, когда правительства примут жесткие меры, и вы увидите, что криптовалюты начнут падать», — пояснил Марк Мобиус.



Единственной реакцией в этой ситуации, по словам Мобиуса, будет возвращение инвесторов к проверенным активам, в том числе золоту.



Кто матери-истории более ценен?



В том, что «выяснение отношений» между тысячелетним эталоном стоимости и символом нового мира неизбежно, эксперты практически не сомневаются.





«Золото и криптовалюты (в первую очередь биткоин) являются естественными конкурентами, — пояснил «Ридусу» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский . — И конкурируют они за деньги и внимание инвесторов».

По мнению эксперта, сегодня на рынке криптовалют очевидным образом надувается пузырь. Аналитики соревнуются, увеличивая свои прогнозы, наблюдается массовый ажиотаж вокруг электронных бирж, стартапов и майнинга. Однако стоит монетарным властям серьезно взяться за этот рынок, как этот пузырь может моментально сдуться.



Сейчас еще не известно, как именно чиновники будут брать под контроль новый финансовый сегмент (будь то налогообложение или прямые запреты), — говорит эксперт. — Пока известно лишь одно — как только подобное регулирование появится, а пузырь схлопнется — инвесторы побегут обратно в золото.



Самые сметливые, по словам Алексея Вязовского, делают это уже сейчас. С начала года желтый металл вырос в цене на 16%, поднявшись до уровня $1.334 за тройскую унцию. До максимумов прошлого года $1.374 — осталось совсем немного и представляется, что совсем скоро и этот рекорд будет побит паникующими инвесторами.



Контроль или свобода?



Что же, при таком развитии ситуации, ждет криптовалюты?



По словам Вязовского, они, конечно, не исчезнут, но их дальнейшая популярность будет зависеть от жесткости регулирования.



Полный запрет значительно сократит приток, какие-то половинчатые решения (налоги, «государственные» криптовалюты и проч.) просто уменьшит на треть или вдвое совокупную мировую капитализацию, — полагает эксперт.



И все же, не будем забывать, что появление криптовалют не является самопроизвольным явлением. Они лишь следствие появления новой социально-экономической модели, идущей на смену существующей вертикально интегрированной системе.



Новая распределенная модель, построенная на сетевом принципе с горизонтальными связями активно внедряется в повседневную экономическую жизнь. И многочисленные криптовалюты с не менее многочисленными эмиссионными центрами являются неотъемлемой частью этой новой реальности.



Смогут ли живущие вчерашним днем чиновники зарегулировать новую реальность, как таковую?



Прямого ответа на этот вопрос сегодня уже нет.



Хорошим примером тому является другая новая реальность, пришедшая в наш мир несколько десятилетий назад — интернет. Определенный набор правил для глобальной сети сегодня конечно существует, но поставить ее под полный государственный и чиновничий контроль не смогли даже в Китае, где хотели сделать это больше, чем где-либо еще.



А значит, «хоронить» криптовалюты и ждать их полного подчинения государственным структурам различных стран по меньшей мере опрометчиво — схватка за новую реальность, судя по всему, еще только начинается.