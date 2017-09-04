США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей

Так, компания United Launch Alliance (ULA) ожидает более 30 РД-180 для запуска ракет-носителей Atlas V, часть силовых установок уже доставлена.

По данным WSJ, США приняли решение продолжить использование российских двигателей до 2024 или 2025 года. Источник издания полагает, что этот срок может быть продлен до 2028-го.

Представитель ULA рассказал, что на данный момент заключено 22 контракта на запуски Atlas V. Некоторые из них планируется провести без военной целевой нагрузки.