В Раде предложили ввести акциз на российские книги



Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики предложил украинскому парламенту ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщила председатель комитета Виктория Сюмар.



«Комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики за лето был наработан целый пакет законопроектов, призванный далее защищать украинское информационное пространство. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую инновационную меру, как акцизную марку на российскую книгу, для того, чтобы бороться с пиратством в этой сфере», — приводит её слова «Укринформ»

1 января на Украине вступил в силу закон об ограничении ввоза печатной продукции из России.



5 апреля правительство страны опубликовало постановление, согласно которому полиция обязана изымать из обращения издательскую продукцию, напечатанную в России.

