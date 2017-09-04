Трое в одной точке: сетевой ритейл оккупировали фермеры

Тема обеспечения фермеров возможностями сбыта своей продукции в пятницу, 1 сентября, оказалась в зоне внимания главы государства. На встрече с ярославской общественностью российскому лидеру пожаловались на дефицит торговых площадей. В ответ Владимир Путин посоветовал руководству региона помочь фермерам «под единым брендом».

Вместе с тем, представители малого и среднего бизнеса все больше предпочитает развиваться совместно с крупными торговыми сетями. По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru» , так «частники» могут рассчитывать на регулярный поток и внимание к своим товарам и услугам, а ритейлеры — дополнить ассортимент и немного сэкономить на арендной плате за свои магазины.

Давление экономической ситуации в последние годы было сильным как для крупного сетевого ритейла, так и на малый и средний бизнес. Единственным преимуществом для последних стала высокая маневренность в динамически меняющихся условиях, говорит Алдынай Юмбуу, руководитель направления коммерциализации отдела управления недвижимостью компании JLL, крупнейшего поставщика услуг в сфере коммерческой недвижимости в Великобритании и странах континентальной Европы.



«Именно благодаря скорости реакции на изменения мы увидели рост товарооборота в малом бизнесе на фоне падающей динамики продаж крупного сетевого ритейла», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».



По его словам, сегодня в России для малого бизнеса переговоры или торг за удачную локацию в основном лежат в плоскости арендной ставки, поскольку результат напрямую влияет на стоимость ведения бизнеса.





Возможно, поэтому сейчас компании, представляющие малый и средний бизнес в России, все больше интересуются не отдельными помещениями, а площадями в сетевых магазинах. Это позволяет оказаться внутри клиентского потока, который генерируют супермаркеты, считают эксперты в области коммерческой недвижимости и ритейла.





«Частники» арендуют площади в прикассовых зонах или в торговых залах. Арендные ставки в сетевом ритейле, в зависимости от региона, варьируются от 24 до 80 тыс. в год за квадратный метр. Причем, чем ближе к Москве, тем ставки актуальнее последней цене, рассказывает Игорь Чаплинский , старший директор отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield. По его словам, арендатору нужно учитывать и расходы на эксплуатацию и НДС, которые достигают 25%. «Прикассовые зоны всегда дороже. Ставки могут быть еще выше, все зависит от локации», — добавляет эксперт.

По его словам, для самих же арендодателей это не только возможность расширить продуктовую линейку, но и вполне понятная экономическая задача по оптимизации своих расходов на арендуили содержание собственных помещений.

При выборе стратегии субарендатор в первую очередь должен ориентироваться на ассортимент и целевую аудиторию торговой сети, в которой он планирует разместиться. Например, в продуктовых магазинах около дома наиболее выгодно размещать товары и услуги, ориентированные на каждодневный спрос, — детские товары, кулинария, аптеки, бытовые услуги, рассказывает Дина Постоленко, исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International.



Она добавляет, что данное сотрудничество может быть очень перспективным, и оно полностью отвечает современным реалиям. Такое решение позволяет торговым сетям и арендатором объединить свои возможности для взаимного роста трафика, при этом покупатель получает дополнительный сервис. Размещение на одной площадке как можно большего объема предложения различных товаров и услуг повышает конкурентоспособность каждого участника. А поскольку субарендатор открывает торговую точку в локации с уже сформированным покупательским трафиком, это помогает ему избежать рисков на начальных этапах.

В настоящий момент создание магазинов в формате shop-in-shop, как и подбор релевантных основному бизнесу субарендаторов, становится все более распространенной практикой на рынке.

Например, такую схему на практике вот уже порядка 4 лет — с 2013 года — активно использует группа X5 (объединяет сети «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель»), которая реализует программу привлечения субарендаторов в магазины, сдавая площади в субаренду. По данным компании, порядка 5,5 тыс. частных предприятий смогли открыть в её магазинах почти 30 тыс. своих торговых точек. Учитывая, что у компании чуть больше 10 тысяч магазинов, это означает, что на каждый из них, приходится, в среднем, 3 торговых объектов партнёров.

В частности, субарендаторы занимают порядка 8% общей площади магазинов «Пятерочка», которая обслуживают около 8 млн покупателей в день. по всей стране. 3 тысячи партнёров — это фермеры в статусе индивидуальных предпринимателей, а также малые и средние предприятия, которые реализуют продукты питания, детские товары, а также оказывают на предоставленных площадях различные бытовые услуги.



Формат очень привлекателен везде, где ограничено предложение торговых объектов, но зайдя в одно место, человек может, как купить необходимые продукты и лекарства, так и сдать одежду в химчистку или отремонтировать ключи и обувь.

Розничная сеть «Магнит» начала развивать программу привлечения субарендаторов с 2005 года. Общее число привлеченных арендаторов в середине 2017 года составляло около 7 тысяч. Из них примерно 5 тысяч — мелкие и средние предприниматели, реализующие, в том числе хлебобулочные, мясные изделия, рыбу, овощи, фрукты, мед и многие другие товары. В настоящее время в магазинах сети расположено около 20 тысяч различных торговых точек партнеров.

Примером успешного взаимодействия федерального ритейлера и малых производителей является проект «Фермерские дворики», который реализован в некоторых гипермаркетах «Магнит». Это специально выделенные зоны для продажи фермерской продукции. Резидентами «двориков» являются производители мясной, колбасной, молочной продукции, мёда и другие. Сеть помогает малым и средним производителям, предоставляя торговое оборудование для реализации товара — витрины, холодильные установки, что позволяет предпринимателям сокращать издержки. Похожий проект фермерских дней для малых производителей есть и у сети супермаркетов «Перекрёсток», входящей в группу Х5. Особенно этот формат востребован производителями сыров.

Интересно, что с партнёрствами в области субаренды активно экспериментируют и другие сегменты торговли, дополняет Постоленко из Colliers. Например, в начале 2017 г. в гипермаркете «Твой Дом» (Крокус Сити) в формате shop-in-shop был открыт новый фирменный магазин посуды Fissler. А продуктовый ритейлер «О' кей» решил попробовать привлекать дополнительных покупателей за счет кооперации с сетью магазинов доступной одежды Familia: первые «совместные» гипермаркеты планируется открыть на Урале.

В целом, по мнению экспертов, опыт кооперации различных форматов торговли, а также торговых компаний разных масштабов, в ближайшие годы будет активно тиражироваться, в том числе региональными торговыми сетями. Причина в том, что в условиях нарастающей конкуренции за покупателя, которая усиливается, в том числе, благодаря развитию онлайн-торговли, выгоды альянсов будут всё больше перевешивать желание отдельных продавцов сохранить «контроль» над своими клиентами.