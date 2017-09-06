В ПФР опровергли слухи о прибавках к пенсиям за долгий брак



Интернет часто называют "информационной помойкой". Отличить правдивую информацию от ложной тут не всегда легко. Всякого рода мошеннические сайты процветают и нередко маскируются под ресурс официальной организации. На прошлой неделе Пенсионный фонд России (ПФР) был вынужден опровергнуть информацию о якобы положенных прибавках к пенсиям за долгий брак.

"В сети Интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование, — сообщили в ПФР. — Более того, одному из супругов, получающему более высокую пенсию, в рекламном ролике предлагается подать заявление в ПФР о предоставлении единовременной выплаты за супруга, получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца". Понятно, что подобные "новости" распространяются очень быстро, и все последние дни клиентские службы ПФР вынуждены были отвечать на многочисленные обращения граждан.



"Эта информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим законодательством", — подчеркнули в ПФР.





К сожалению, случай далеко не первый. "РГ" уже не раз писала о псевдомедицинских сайтах, продвигающих разнообразные "лекарства" и "медприборы". Причем такие сайты нередко используют "шапку" официального сайта Минздрава России . А в качестве экспертов — известных врачей, конечно же, без их согласия.

Подобные "проекты" рассчитаны прежде всего на пожилых людей. В силу возрастных изменений психики старики становятся излишне доверчивыми, легко внушаемыми. Их несложно обмануть.



В Пенсионном фонде призвали не доверять роликам сомнительного содержания в Интернете, а руководствоваться исключительно официальными источниками: сайтом и информационно-разъяснительными материалами ПФР. "На сайте ПФР есть online-приемная и работает бесплатная "горячая линия", где пенсионера проконсультируют по интересующим вопросам", — уточнили "РГ" в ПФР.



"Вычистить" Интернет от ложной информации, утверждают специалисты, нереально. По крайней мере, на данном этапе развития IT-технологий. Подобные сайты и ролики-"однодневки" помещаются в Сеть дистанционно, отследить их авторов непросто. Операция по блокировке ложного ресурса возможна, но на его месте в Сети появляются другие, аналогичные.



"Для предотвращения распространения информации, которая вводит пенсионеров в заблуждение, Пенсионный фонд занимается публичной деятельностью: работает с официальными СМИ, опровергает недостоверные сведения, — прокомментировали ситуацию в ПФР. — Наши сотрудники в клиентских службах также проводят разъяснительную работу с гражданами".



Мнение



Роман Терехин, руководитель правового центра "Общественная Дума":

