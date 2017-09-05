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Доллар взял курс на 57 рублей и даже ниже
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX:
— Неделю российская валюта начала со снижения против евро и американского доллара.
Главной причиной, которая в понедельник негативно влияла на динамику национальной валюты, стала новость об испытании КНДР ядерного водородного заряда, а также комментарий президента США Дональда Трампа, который сообщил о возможности нанесения удара по Северной Корее.
В последние две недели рост рубля поддерживался остаточным движением фактора налогового периода, а также активностью Минфина, который размещал государственные облигации федерального займа (ОФЗ).
На волне некоторого снижения геополитической напряженности, а также падения ожиданий роста ставок ФРС до конца года, спрос на активы стран с развивающейся экономикой (ЕМ) вырос, что также отразилось и на российском финансовом рынке.
Активность Минфина, с воодушевлением начавшего заем денежных средств для пополнения бюджета, способствовало новому притоку иностранных спекулянтов для игры в кэрри-трейд в российских ОФЗ, тем более все условия для этого имеются — высокая процентная ставка ЦБ РФ в девять процентов и искусственно заниженная инфляция в районе четырех процентов со стабильным курсом российской валюты.
Еще одним позитивным для рубля остается нахождение котировок нефти марки BRENT выше уровня в 50 долларов за баррель. Можно говорить с большой долей уверенности, что пока цены на " черное золото" будут оставаться выше этой отметки, российская национальная валюта будет также удерживаться возле нынешних уровней по отношению к американскому доллару и евро.
Оценивая такое положение дел и вероятные перспективы развития событий, можно говорить о том, что динамика рубля будет полностью зависеть от активности Минфина на государственном долговом рынке, поведения доллара и евро на мировом валютном рынке Forex, а также движения цен на сырую нефть и фактора геополитической напряженности.
Мы считаем, что он в паре с американским долларом может торговаться на этой неделе в диапазоне 57,15-58,75. Что касается динамики, пары евро/рубль, то она, вероятно, будет торговаться в диапазоне 68,80-69,60.
Но давление на вторую пару может усилиться, если в этот четверг по итогам заседания ЕЦБ примет решение не сворачивать программу стимулов, а, например, лишь сократить ее или вообще будет принято решение не предпринимать до октябрьского заседания никаких действий.
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