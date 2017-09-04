Золотая осень для рубля только начинается

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:

— Начало сентября для рубля складывается весьма позитивно. Ситуация на рынке стабильная и благоприятная. Макростатистические показатели улучшаются: все говорят о выздоровлении российской экономики и росте ее привлекательности.



Внешний негатив также отсутствует. Небольшие разборки с США вокруг консульства России не делают погоды на валютном рынке, а в остальном все без изменений. Цены на нефть также демонстрируют стабильность, да и с урожаем в России, как оказалось, все в порядке.





До середины месяца, на наш взгляд, рублю ничего не угрожает. Однако форс-мажоры всегда возможны. В первые недели месяца Росстат начнет публиковать статистику за август: мы ожидаем дальнейшего снижения инфляции до уровня 3,7 процента в годовом исчислении. И позитивных прогнозов по темпам роста ВВП в III квартале 2017 года.

Общее настроение инвесторов улучшают ожидания международных институтов, которые по-прежнему смотрят позитивно на российскую экономику и подтверждают свои прогнозы по ее росту по итогам года в районе 1,5 процента. А наши финансовые ведомства ждут большего от ВВП страны. В любом случае рынок учитывает позитивные ожидания и тех и других, что и выливается в укрепление рубля.



Не будут мешать рублю в сентябре и цены на нефть, которые и так практически лишились влияния на " россиянина". Ураган " Харви" пришелся на руку странам, добывающим " черное золото". Стихия негативно отразилась на нефтедобывающей отрасли США, что вылилось в сокращение коммерческих запасов нефти. Дальнейшее их уменьшение поддержит котировки и, возможно, усилит их рост. Мы ожидаем цену на нефть марки Brent на уровне 53 долларов за баррель.





Таким образом, в ближайшие недели ничего не мешает паре доллар/рубль спуститься до уровня 56 рублей, а паре евро/рубль — до 67,5 рубля. Однако 7 сентября состоится заседание Европейского ЦБ , где Марио Драги может озвучить сроки сокращения программы стимулирования рынков. Это чревато новыми всплесками изменений в паре евро/доллар. Рост европейской валюты приведет к раскорреляции других валютных пар, поэтому рубль будет менее устойчив по отношению к евро.



В середине месяца основным риском для рубля будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, ведь при снижении инфляции у банка есть все основания продолжить ее понижение. Если будет принято именно это решение, то в середине месяца на смену усилению придет коррекция. Рублевые пары вновь вернутся к росту, но вряд ли надолго, поскольку возможно только небольшое снижение ставки, которое не будет отыгрываться долго.



В конце месяца повлиять на динамику пар может заседание ФРС США , тем не менее мы не ждем серьезных решений от Федрезерва. Даже если ведомство повысит ставку, то без сокращения баланса доллар укрепляться не захочет и не устоит перед натиском " евробыков".

В итоге к финишной прямой пара доллар/рубль может прийти на отметках 55,5-56,5 рубля, пара евро/рубль на уровнях 69-69,5 рубля.