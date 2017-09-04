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Золотая осень для рубля только начинается
Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:
— Начало сентября для рубля складывается весьма позитивно. Ситуация на рынке стабильная и благоприятная. Макростатистические показатели улучшаются: все говорят о выздоровлении российской экономики и росте ее привлекательности.
Внешний негатив также отсутствует. Небольшие разборки с США вокруг консульства России не делают погоды на валютном рынке, а в остальном все без изменений. Цены на нефть также демонстрируют стабильность, да и с урожаем в России, как оказалось, все в порядке.
До середины месяца, на наш взгляд, рублю ничего не угрожает. Однако форс-мажоры всегда возможны. В первые недели месяца Росстат начнет публиковать статистику за август: мы ожидаем дальнейшего снижения инфляции до уровня 3,7 процента в годовом исчислении. И позитивных прогнозов по темпам роста ВВП в III квартале 2017 года.
Общее настроение инвесторов улучшают ожидания международных институтов, которые по-прежнему смотрят позитивно на российскую экономику и подтверждают свои прогнозы по ее росту по итогам года в районе 1,5 процента. А наши финансовые ведомства ждут большего от ВВП страны. В любом случае рынок учитывает позитивные ожидания и тех и других, что и выливается в укрепление рубля.
Не будут мешать рублю в сентябре и цены на нефть, которые и так практически лишились влияния на " россиянина". Ураган " Харви" пришелся на руку странам, добывающим " черное золото". Стихия негативно отразилась на нефтедобывающей отрасли США, что вылилось в сокращение коммерческих запасов нефти. Дальнейшее их уменьшение поддержит котировки и, возможно, усилит их рост. Мы ожидаем цену на нефть марки Brent на уровне 53 долларов за баррель.
Таким образом, в ближайшие недели ничего не мешает паре доллар/рубль спуститься до уровня 56 рублей, а паре евро/рубль — до 67,5 рубля. Однако 7 сентября состоится заседание Европейского ЦБ, где Марио Драги может озвучить сроки сокращения программы стимулирования рынков. Это чревато новыми всплесками изменений в паре евро/доллар. Рост европейской валюты приведет к раскорреляции других валютных пар, поэтому рубль будет менее устойчив по отношению к евро.
В середине месяца основным риском для рубля будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке, ведь при снижении инфляции у банка есть все основания продолжить ее понижение. Если будет принято именно это решение, то в середине месяца на смену усилению придет коррекция. Рублевые пары вновь вернутся к росту, но вряд ли надолго, поскольку возможно только небольшое снижение ставки, которое не будет отыгрываться долго.
В конце месяца повлиять на динамику пар может заседание ФРС США, тем не менее мы не ждем серьезных решений от Федрезерва. Даже если ведомство повысит ставку, то без сокращения баланса доллар укрепляться не захочет и не устоит перед натиском " евробыков".
В итоге к финишной прямой пара доллар/рубль может прийти на отметках 55,5-56,5 рубля, пара евро/рубль на уровнях 69-69,5 рубля.
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