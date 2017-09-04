Фонды собрали рекордный урожай

Частные инвесторы несут средства в ПИФы облигаций

Приток средств в открытые паевые фонды (ПИФ) за три летних месяца превысил 19 млрд руб. — рекордный результат за всю история рынка коллективных инвестиций. Пайщики предпочитают не рисковать, а получать стабильный доход в консервативных фондах облигаций. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ и низкой инфляции будут стимулировать интерес к долговым инструментам как минимум до конца года.

По предварительным данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), приток средств в розничные паевые фонды в августе составил 5,6 млрд руб. Результат ниже, чем в предшествующие летние месяцы (соответственно 6,5 млрд руб. и 7,2 млрд руб.). Однако общий итог за лето — приток в размере 19,3 млрд руб. — оказался рекордным за всю историю рынка коллективных инвестиций.

Фактически весь приток в розничные фонды, как и в предшествующие месяцы, пришелся на консервативные инструменты — облигационные ПИФы. По словам управляющего директора « Сбербанк Управление активами» Евгения Коровина, основные драйверы не изменились: снижение депозитных ставок и инфляции, премия в доходностях корпоративных облигаций к депозитам, освобождение купонного дохода по корпоративным облигациям от НДФЛ, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и роста облигационного рынка. Согласно данным НЛУ, за 12 месяцев облигационные фонды принесли доход пайщикам в размере 10–13%, за два года — 20–33%. При этом, как поясняет директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк , «идею снижения ключевой ставки ЦБ и переоценки рублевых облигаций довольно просто объяснить розничным клиентам, что и обеспечивает приток именно в этот тип фондов».

Рост интереса к рынку коллективных инвестиций поддерживался и другими факторами. Начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев отмечает, что одним из них стало увеличение активности крупных агентских банковских сетей по привлечению в ПИФы. Среди лидеров по-прежнему управляющие компании, работающие с агентскими сетями родственных банков — «Сбербанк Управление активами», « Газпромбанк — Управление активами», «РСХБ Управление активами», «Альфа-Капитал», «Райффайзен Капитал». Кроме того, господин Коровин считает, что часть притоков в августе была связана с переводом инвесторами средств из частных банков.

У облигационных ПИФов почти не осталось конкурентов на рынке финансовых услуг для розничных инвесторов. Фонды акций показали небольшой прирост (в пределах 150 млн руб.), однако, как отмечает господин Кирпичев, привлечение идет в те фонды, которые с начала года вышли «в хороший плюс». А таких с учетом слабой динамики рынка акций не так уж много — прежде всего отраслевые фонды, резкие взлеты которых нередко сменяются резкими падениями. Большинство же классических фондов акций, по данным НЛУ, показывают с начала года результат близкий к нулю или вовсе отрицательный.

Фонды фондов, которые инвестируют преимущественно в валютные активы, на волне ослабления рубля в июле—августе могли бы получить новых клиентов. Однако этого не произошло, наоборот, отток за август превысил 160 млн руб. Как считает председатель совета директоров « ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов , поскольку покупка и продажа фондов, ориентированных на валютные активы, возможна только за рубли, не все клиенты воспринимают их как средство увеличения валютного капитала: «Многие оценивают доходность данных фондов по рублевому значению и видят, что с начала года она отрицательная в силу укрепления рубля».

Виктор Барк среди недостатков таких фондов называет и более сложную и неоднозначную инвестиционную идею. Как правило, они дают экспозицию на один какой-то индекс и не предусматривают управления позициями. «Несмотря на кажущуюся простоту, продавать такой инвестиционный продукт часто проблематично, инвестор должен быть уверен в перспективах зачастую довольно далекого от него актива», — поясняет эксперт.

Несмотря на небольшое замедление привлечения средств в открытые фонды в августе, участники рынка настроены оптимистично на ближайшие месяцы. Особенно на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ. Как считает Константин Кирпичев, «вполне вероятно, что рекордная отметка в 200 млрд руб. в розничных ПИФах до конца года будет достигнута». Сейчас, по данным НЛУ, стоимость чистых активов фондов составляет 185 млрд руб.