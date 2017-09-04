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Фонды собрали рекордный урожай
Частные инвесторы несут средства в ПИФы облигаций
Приток средств в открытые паевые фонды (ПИФ) за три летних месяца превысил 19 млрд руб. — рекордный результат за всю история рынка коллективных инвестиций. Пайщики предпочитают не рисковать, а получать стабильный доход в консервативных фондах облигаций. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ и низкой инфляции будут стимулировать интерес к долговым инструментам как минимум до конца года.
По предварительным данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), приток средств в розничные паевые фонды в августе составил 5,6 млрд руб. Результат ниже, чем в предшествующие летние месяцы (соответственно 6,5 млрд руб. и 7,2 млрд руб.). Однако общий итог за лето — приток в размере 19,3 млрд руб. — оказался рекордным за всю историю рынка коллективных инвестиций.
Фактически весь приток в розничные фонды, как и в предшествующие месяцы, пришелся на консервативные инструменты — облигационные ПИФы. По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Евгения Коровина, основные драйверы не изменились: снижение депозитных ставок и инфляции, премия в доходностях корпоративных облигаций к депозитам, освобождение купонного дохода по корпоративным облигациям от НДФЛ, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и роста облигационного рынка. Согласно данным НЛУ, за 12 месяцев облигационные фонды принесли доход пайщикам в размере 10–13%, за два года — 20–33%. При этом, как поясняет директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, «идею снижения ключевой ставки ЦБ и переоценки рублевых облигаций довольно просто объяснить розничным клиентам, что и обеспечивает приток именно в этот тип фондов».
Рост интереса к рынку коллективных инвестиций поддерживался и другими факторами. Начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев отмечает, что одним из них стало увеличение активности крупных агентских банковских сетей по привлечению в ПИФы. Среди лидеров по-прежнему управляющие компании, работающие с агентскими сетями родственных банков — «Сбербанк Управление активами», «Газпромбанк — Управление активами», «РСХБ Управление активами», «Альфа-Капитал», «Райффайзен Капитал». Кроме того, господин Коровин считает, что часть притоков в августе была связана с переводом инвесторами средств из частных банков.
У облигационных ПИФов почти не осталось конкурентов на рынке финансовых услуг для розничных инвесторов. Фонды акций показали небольшой прирост (в пределах 150 млн руб.), однако, как отмечает господин Кирпичев, привлечение идет в те фонды, которые с начала года вышли «в хороший плюс». А таких с учетом слабой динамики рынка акций не так уж много — прежде всего отраслевые фонды, резкие взлеты которых нередко сменяются резкими падениями. Большинство же классических фондов акций, по данным НЛУ, показывают с начала года результат близкий к нулю или вовсе отрицательный.
Фонды фондов, которые инвестируют преимущественно в валютные активы, на волне ослабления рубля в июле—августе могли бы получить новых клиентов. Однако этого не произошло, наоборот, отток за август превысил 160 млн руб. Как считает председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов, поскольку покупка и продажа фондов, ориентированных на валютные активы, возможна только за рубли, не все клиенты воспринимают их как средство увеличения валютного капитала: «Многие оценивают доходность данных фондов по рублевому значению и видят, что с начала года она отрицательная в силу укрепления рубля».
Виктор Барк среди недостатков таких фондов называет и более сложную и неоднозначную инвестиционную идею. Как правило, они дают экспозицию на один какой-то индекс и не предусматривают управления позициями. «Несмотря на кажущуюся простоту, продавать такой инвестиционный продукт часто проблематично, инвестор должен быть уверен в перспективах зачастую довольно далекого от него актива», — поясняет эксперт.
Несмотря на небольшое замедление привлечения средств в открытые фонды в августе, участники рынка настроены оптимистично на ближайшие месяцы. Особенно на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ. Как считает Константин Кирпичев, «вполне вероятно, что рекордная отметка в 200 млрд руб. в розничных ПИФах до конца года будет достигнута». Сейчас, по данным НЛУ, стоимость чистых активов фондов составляет 185 млрд руб.
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