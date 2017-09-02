Джабаров о возможном запрете «Северного потока — 2» в Дании: здесь видна рука американцев



Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что в Дании обсуждают законопроект о запрете прокладки газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) в территориальных водах страны. По его мнению, на Данию в этом вопросе оказывают давление внешние политические силы.

«Я думаю, что дело не в Дании. Здесь видна рука американцев. Они пытаются всевозможными способами сорвать строительство «Северного потока-2». Сначала было прямое давление, потом через Польшу пытались это сделать. Сейчас Дания подключилась. Но, думаю, всё это пройдёт, потому что альтернативы «Северному потоку-2» нет», — сказал он.



Джабаров также выразил надежду, что в конечном итоге благоразумие победит и Дания будет действовать согласно своим интересам.



«В Северном море норвежский газ иссякает, его уже не хватает. То же самое касается британского. А американский сжиженный газ намного дороже. Поэтому рано или поздно здравомыслящие страны будут действовать согласно своим интересам, а не интересам США», — добавил сенатор.



В случае, если Дания все же прекратит строительство «Северного потока — 2», то, по словам Джабарова, Россия будет рассматривать прокладку газопровода по другому маршруту.



Ранее СМИ сообщили, что правительство Дании готовит законопроект, который направлен на прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.