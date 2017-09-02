Главные события у вас в почте
Когда завершится падение доллара?
Фото: www.vestifinance.ru
Индекс доллара падал ежемесячно с февраля. Это самая длинная серия потерь за 14 лет. В определенный момент следует ожидать коррекции. На этой неделе данные показали, что ВВП США вырос самыми быстрыми темпами более чем за два года во II квартале 2017 г. Сегодняшний отчет о рабочих местах мог стать поворотным моментом, но этого не произошло. Американские работодатели создали 156 тыс. рабочих мест в августе, не учитывая прогнозы экономистов о росте заработной платы на 180 тыс. Между тем уровень безработицы снизился до 4,4% с 16-летнего минимума в 4,3%, а годовой рост заработной платы оставался на 2,5%. Трейдеры быстро отреагировали на это и снизили индекс доллара на 0,5% через несколько минут после опубликования отчета.
В 2017 г. средний ежемесячный прирост заработной платы составляет 176 тыс., примерно столько же, сколько и в 2016 г. Хотя это все еще здоровый темп роста рабочих мест, замедление темпов роста рабочей силы и роста заработной платы заставит чиновников в ФРС интересоваться, готова ли экономика США для повышения процентных ставок. Большинство чиновников ожидали в июне, что к концу года они повысят ставки по крайней мере еще один раз. Однако слабая инфляция убедила многих инвесторов, что этого, вероятно, не произойдет. Это удерживает доллар в слабом положении. Геополитические проблемы, связанные с напряженностью с Северной Корее и растущей необходимостью увеличения потолка долга США, доллару также не помогают. Но на фоне этой ситуации растут другие валюты. В частности, евро:
За последние шесть месяцев доллар потерял 11% своей стоимости против европейской валюты. И пока Европа переживает стремительный рост своей экономики, выгоды стали слишком хорошими. Евро поднялся выше $1,20 впервые с января 2015 г. на этой неделе, и, как сообщается, это волнует чиновников ЕЦБ, которые пытаются сократить меры стимулирования. Теперь они обеспокоены тем, что еврозона столкнется с новым витком низкой инфляции из-за силы валюты. Официальные лица ЕЦБ встретятся на следующей неделе, чтобы объявить о своем последнем решении. В следующем отчете о рабочих местах, вероятно, будут предоставлены данные с учетом ситуации на фоне урагана " Харви". Около 4,7 млн человек работают в районах, пострадавших от шторма, что составляет около 3% экономики США. Эта катастрофа может снизить количество рабочих мест на несколько месяцев, прежде чем начнется их повышение при восстановлении.
Оставить комментарий