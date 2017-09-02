Когда завершится падение доллара?

Индекс доллара падал ежемесячно с февраля. Это самая длинная серия потерь за 14 лет. В определенный момент следует ожидать коррекции. На этой неделе данные показали, что ВВП США вырос самыми быстрыми темпами более чем за два года во II квартале 2017 г. Сегодняшний отчет о рабочих местах мог стать поворотным моментом, но этого не произошло. Американские работодатели создали 156 тыс. рабочих мест в августе, не учитывая прогнозы экономистов о росте заработной платы на 180 тыс. Между тем уровень безработицы снизился до 4,4% с 16-летнего минимума в 4,3%, а годовой рост заработной платы оставался на 2,5%. Трейдеры быстро отреагировали на это и снизили индекс доллара на 0,5% через несколько минут после опубликования отчета.





В 2017 г. средний ежемесячный прирост заработной платы составляет 176 тыс., примерно столько же, сколько и в 2016 г. Хотя это все еще здоровый темп роста рабочих мест, замедление темпов роста рабочей силы и роста заработной платы заставит чиновников в ФРС интересоваться, готова ли экономика США для повышения процентных ставок. Большинство чиновников ожидали в июне, что к концу года они повысят ставки по крайней мере еще один раз. Однако слабая инфляция убедила многих инвесторов, что этого, вероятно, не произойдет. Это удерживает доллар в слабом положении. Геополитические проблемы, связанные с напряженностью с Северной Корее и растущей необходимостью увеличения потолка долга США, доллару также не помогают. Но на фоне этой ситуации растут другие валюты. В частности, евро: