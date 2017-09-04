США пророчат катастрофу: убийца доллара уже идет по миру

Минувшая неделя ознаменовалась рядом тревожных прогнозов в отношении финансовой системы Соединенных Штатов, причем, источниками этих прогнозов стали не «сумасшедшие» доморощенные эксперты, а ведущие рейтинговые агентства.



Предостережения касаются возможного кризиса, связанного с исчерпанием законодательно утвержденного лимита государственных заимствований.



Старые песни о главном



По мнению главного экономиста S& P Global Ratings Бет Энн Бовино, отсутствие решения о повышении лимита госдолга, «скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году», более того, это может аннулировать результаты экономического восстановления, последовавшего за этим крахом.





S& P не единственное рейтинговое агентство, указавшее на возможные проблемы финансовой системы США. На днях, Fitch Ratings напомнило, что затягивание с повышением долгового потолка может заставить агентство понизить кредитный рейтинг США с его нынешнего максимального уровня — AAA.



Напомним, что периодическое повышение лимита госдолга является едва ли не рутинной процедурой для Конгресса США еще с 1960 года. С того момента, потолок в общей сложности был повышен аж 78 раз.



Ситуация изменилась в 2015 году, когда лимит был отменен и Минфин США получил возможность заимствовать на рынке без ограничений. Однако, финансовая вольница продлилась недолго и 16 марта 2017 года потолок госдолга был возвращен и составил $19,81 трлн.

Причиной возвращения лимита стало нежелание финансовых властей США бесконечно наращивать долговую нагрузку. Вместо этого, для выполнения бюджетных обязательств казначейство применяет «экстраординарные меры», сводящиеся преимущественно к перекладыванию денег из одного кармана в другой, с использованием различных государственных фондов.



Опасность мнимая и реальная





Поможет ли все это избежать критической черты — большой вопрос. По крайней мере, в июле глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил конгрессменам, что уже 29 сентября казначейство может лишиться возможности финансировать работу правительства США, если долговой лимит не будет повышен.

Угроза вполне реальна, так как нечто подобное уже случалось в 2013 году. Тогда правительство было вынуждено приостановить работу на две недели, так как Конгресс долгое время отказывался утверждать новый потолок госдолга.



Насколько все это опасно для самих США и всего мира?



В глубокой теории нежелание конгрессменов повышать долговой лимит и связанный с этим паралич работы правительства действительно чреват серьезными экономическими последствиями, сравнимыми с крахом Lehman Brothers в 2008 году. Возможный государственный дефолт правительства США способен спровоцировать крах всей мировой финансовой системы, учитывая ее зависимость от доллара. В числе потенциальных жертв — страны с высоким объемом американских долговых обязательств в государственных резервах (прежде всего Китай, а также РФ).



Таким образом, судьба американской и мировой финансовых систем оказывается в руках конгрессменов, которые возвращаются с летних каникул во вторник 5 сентября.



Как показывает практика, несмотря на ритуальные препирательства и активный политический торг, Конгресс так или иначе голосует за повышение долгового потолка. Скорее всего, так будет и на этот раз.



Если бы не Трамп



И все же, полностью исключать вариант, что на этот раз американские парламентарии решат нарушить отработанный десятилетиями ритуал, сегодня не следует. Причиной тому серьезные политические изменения, а по сути политический кризис, связанный с приходом в Белый Дом Дональда Трампа.



Действующий президент умудрился в кратчайший строк настроить против себя и своего правительства весь американский истеблишмент. А это значит, что больше нет гарантий, что конгрессмены не пойдут на критические шаги, чтобы свалить нынешнего президента и его окружение. Вероятность такого исхода, конечно, не столь велика, но при этом она существует.



Вечный долг



Следует понимать, что американская, а с ней и мировая финансовая система устроены таким образом, что сам по себе объем заимствований может быть любым, вне зависимости от каких-либо установленных лимитов. Это связано с тем, что США де-факто эмитируют не столько национальную, сколько глобальную валюту, а значит, при необходимости смогут покрыть свеженапечатанными долларами практически любую задолженность.



Американский доллар давно не имеет обеспечения какими-либо материальными активами американского происхождения. Самым главным его обеспечением является статус Соединенных Штатов — глобального финансового центра, судьи и жандарма. Именно по этому, никто из стран, имеющих в своих резервах американские обязательства, не рискнет потребовать их единовременного погашения. По сути, даже если это и произойдет, США сделают это без труда, напечатав новую порцию долларов.



Но все понимают, что в этом случае результатом будет лишь снижение стоимости собственных резервов и ничего более. И это исключает любые провокации в отношении американского долга и доллара на государственном уровне.



Убийца доллара?



Как долго может сохраняться подобное положение дел?



До последнего времени, ответить на этот вопрос можно было одной фразой: до бесконечности. Однако жизнь время от времени вносит свои коррективы даже в «бесконечные» процессы.



Все более заметное развитие блокчейна и криптовалют свидетельствует о том, что на смену вертикально интегрированной модели во главе с долларом и с едиными эмиссионными центрами, медленно, но уверенно приходит модель сетевого типа, в которой эмиссионных центров может быть бесконечное множество. И это, пожалуй, единственное изменение, способное со временем разрушить монополию американского доллара.