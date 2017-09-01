Путин предложил реформу патентной системы

Патентную систему в стране нужно совершенствовать, заявил президент на встрече с представителями общественности Ярославской области.

"У нас сроки патентной защиты и выдачи соответствующих документов ниже, чем во всех развитых экономиках, они меньше, чем в США, Европе и Китае. Но коллега говорил о других инструментах — предпатентование и еще какие-то инструменты защиты и быстрого реагирования. Вот над этим нужно подумать. Нужно просто совершенствовать всю систему этого патентного дела", — подчеркнул глава государства

Услугами Роспатента пользуются 29 стран, а услугами похожих структур в США — 19. «Это говорит о привлекательности и качестве, поэтому эта сфера точно совершенно требует дополнительного внимания», — сравнил Владимир Путин.

Средний срок выдачи патента — 10 месяцев, но, если были ошибки, ожидание может растянуться до 18 месяцев. «Здесь, конечно, нужно поработать даже над совершенствованием системы подачи заявок, чтобы соответствующему заявителю оказывалась соответствующая помощь и поддержка», — считает президент. В любом случае при принятии решения должна быть проведена экспертиза, отметил он.

Также глава государства предложил подумать о расширении льгот для студентов, которые хотели бы запатентовать разработки. Впрочем, даже сейчас тарифы для них составляют лишь 20% от пошлины в 8 тысяч 200 рублей.