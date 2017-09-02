Прощай, пылесос: в ЕС ограничили мощность бытовой техники

Новые меры по повышению энергоэффективности вступили в силу в Европейском союзе . Теперь на всей территории ЕС запрещена продажа мощных пылесосов и другой бытовой техники с уровнем шума свыше 80 децибел. Об этом сообщает " Российская газета".

Согласно директиве, вступившей в силу 1 сентября, в ближайшие годы также будет ограничена мощность кондиционеров, вентиляторов, персональных компьютеров и даже телевизоров.

По словам экспертов, на качестве уборки и удобстве быта данная инициатива никак не скажется, поскольку производители постоянно улучшают возможности техники, сокращая при этом энергопотребление и снижая уровень шума.

Данная мера направлена на то, чтобы обеспечить экономию энергии в ЕС до 20 тераватт-часов в год.