Спрос на кредиты для подготовки детей к школе резко подскочил

В 2017 году россияне активнее, чем годом ранее, берут потребительские кредиты на подготовку к школе. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на опрос банков и микрофинансовых учреждений.

Альфа-банке спрос на кредиты для подготовки к школе вырос за год на треть. «Этот показатель говорит как об общем оживлении рынка потребительского кредитования, так и о положительной динамике в категории товаров, связанных со школой, и с возвращением населения из отпусков», — сказал директор по развитию массового сегмента банка Дмитрий Жиздюк

Пик спроса на такие кредиты ожидается 2 и 3 сентября, поскольку часть покупок будет отложена на выходные, отмечают специалисты. «По сравнению с июлем этого года траты клиентов Совкомбанка по товарной категории «детские товары» выросли в августе более чем в два раза», — рассказал первый зампред правления финансовой организации Сергей Хотимский

Всплеск спроса на кредиты для подготовки к школе зафиксировали не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО). «Средняя сумма займа увеличилась на 10 процентов и превысила 13 тысяч рублей», — сообщил гендиректор сервиса онлайн-кредитования Moneyman Борис Батин.

28 августа Объединенное кредитное бюро сообщило о том, что объем кредитования в июле увеличился на 24 процента в годовом выражении, за месяц в России выдано 2,57 миллиона новых кредитов на сумму 423,9 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, в первом квартале количество заключенных договоров с МФО выросло в годовом выражении на треть и достигло 5,7 миллиона единиц.