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Россиян избавят от одного налога
Движимое имущество россиян предложили не облагать налогом
Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило не облагать движимое имущество налогом на имущество организаций. Об этом сообщает «Прайм».
По данным агентства, такую инициативу содержит новый проект поправок в Налоговый кодекс. По мнению авторов документа, такая мера простимулирует обновление основных фондов, положительно повлияет на процесс модернизации производств, а также позволит нарастить инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.
Пока движимое имущество тоже не облагается налогом на имущество предприятий, но со следующего года этот вопрос будет передан на усмотрение регионов.
Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что в его ведомстве этот налог считают вредным. По его мнению, есть опасность, что какой-либо регион может не понять последствий введения налога, и это приведет к его отставанию в области инвестиционной активности.
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