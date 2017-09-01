Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу



Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.



В связи с этим власти Украины уже пообещали новый этап реформ и в перспективе вступление страны в Евросоюз и НАТО . Опрошенные РИА Новости эксперты в свою очередь считают вступление ассоциации в силу лишь формальной процедурой. Они выразили сомнения в продуктивности реформ и перспективах интеграции в евроатлантические структуры. Кроме того, как полагают эксперты, соглашение превращает украинскую экономику в сырьевой придаток и является " актом капитуляции".

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.



В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.





При этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил Киеву, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

Новый этап реформ





Президент Украины Петр Порошенко сравнил вступление в силу соглашения об ассоциации с Евросоюзом с " широким евро-атлантическим автобаном" , который приведет страну к членству в Евросоюзе и НАТО. Украинский лидер также пообещал новый этап реформ, которые, по его словам, потребуют максимальных усилий и объединения всех ветвей власти, бизнеса и гражданского общества ради " построения лучшего европейского будущего для украинского народа".

" Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС. Это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим" , — сказал Порошенко накануне вступления соглашения в силу.



По его словам, доказательством успешности политики властей является завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.



" Первого сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. Первого сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства — соглашение об ассоциации с Европейским союзом… Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в соглашении об ассоциации — что и когда нам нужно делать" , — отметил президент.





Между тем президент Еврокомиссии (ЕК) Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. В Киеве возмутились по поводу этих слов. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в ЕК за разъяснениями. Как подчеркнул Точицкий, Порошенко не говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО. По его мнению, слова Юнкера были широко использованы в СМИ " с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса".

Формальная процедура



Эксперты сходятся во мнении, что вступление соглашения об ассоциации в полную силу является формальной процедурой, так как документ действует с начала 2016 года. Они отмечают, что разрекламированная украинскими властями активизация реформ вряд ли состоится, а сама ассоциация оказалась невыгодной для Киева.





" Ассоциация действует еще с 1 января 2016 года, то есть уже скоро будет два года, как она действует, просто формально завершена процедура ее ратификации. По большому счету завершение этой процедуры не влияет на реализацию самой ассоциации" , — сказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Он отметил, что за два года действия соглашения Украина потеряла как минимум 30% экспорта в Евросоюз, в то же время доля европейских товаров на украинском рынке выросла. Кроме того, Бортник подчеркнул, что Украина за это время не внедрила какие-либо серьезные европейские стандарты экономики, так как они требуют инвестиций.



" О плане Маршалла (разрабатываемый Литвой план помощи Украине от ЕС, направленный на поддержку реформ, на сумму не менее 5 миллиардов евро в год — ред.) мы только до сих пор говорим. Это план, о котором говорили еще в начале ассоциации. Поэтому, в конечном итоге, ассоциация не привела к каким-либо существенным изменениям, наоборот, это фактически превращает украинскую экономику в сырьевой придаток и является актом капитуляции. Возможно, когда-то в будущем какие-то позитивные изменения будут достигнуты. Но, скорее всего, нет" , — подчеркнул Бортник.





В свою очередь директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил мнение, что заявления об активизации реформ скорее являются пропагандой, а перспектив вступления в евро-атлантические структуры для Киева нет.

" Факт тот, что Украина перспектив вступления в Евросоюз не имеет, ни краткосрочных, ни среднесрочных. Однако это не мешает и не будет мешать нашему президенту рассказывать, что мы уже одной ногой в Европейском союзе и двумя ногами в НАТО. Он об этом все равно будет говорить, в этом нет сомнений" , — сказал Погребинский РИА Новости.



Кроме того, политолог обратил внимание на то, что подписание ассоциации не означает шаг по вступлению в Евросоюз.

