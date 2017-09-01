СМИ: Полномочия Росавиации могут передать другим ведомствам

«На данный момент этот вопрос прорабатывается на уровне Минтранса. В правительство предложения пока не вносились, — рассказала газете представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

По данным издания, необходимость разделения функций связана с недостаточной эффективностью существующей системы управления аэронавигационной системой.

При этом в самой компании не согласны с предложением Минтранса,

«Фактические разработчики (проекта. — RT) не имеют никакого отношения к работе единой системы организации воздушного движения и плохо себе представляют уровень взаимодействия и разграничения ответственности между федеральными органами исполнительной власти и провайдером аэронавигационных услуг», — рассказал газете представитель Росавиации.