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СМИ: Полномочия Росавиации могут передать другим ведомствам
Министерство транспорта России рассматривает вопрос о разделении полномочий провайдера и регулятора аэронавигационных услуг, которые в данный момент выполняет Росавиация, пишет издание «Известия» со ссылкой на представителя министерства.
«На данный момент этот вопрос прорабатывается на уровне Минтранса. В правительство предложения пока не вносились, — рассказала газете представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.
По данным издания, необходимость разделения функций связана с недостаточной эффективностью существующей системы управления аэронавигационной системой.
При этом в самой компании не согласны с предложением Минтранса,
«Фактические разработчики (проекта. — RT) не имеют никакого отношения к работе единой системы организации воздушного движения и плохо себе представляют уровень взаимодействия и разграничения ответственности между федеральными органами исполнительной власти и провайдером аэронавигационных услуг», — рассказал газете представитель Росавиации.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России планирует перевести авиационную отрасль на проектное финансирование.
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