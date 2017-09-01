Рубль выбирается из санкций

И ждет ключевых решений ЦБ





Курс доллара на торгах Московской биржи вплотную приблизился к 58 руб. /$, то есть к тем значениям, на которых находился до расширения антироссийских санкций Сенатом США . Во многом укреплению российской валюты способствовали иностранные инвесторы, которые сохраняют повышенный интерес к операциям carry-trade. Однако аналитики не видят перспектив для значительного усиления позиций рубля, в том числе и на фоне ожидания снижения ключевой ставки Банком России.



В ходе основной сессии валютных торгов Московской биржи курс доллара опускался до отметки 58,05 руб. /$ — минимального значения с 19 июня, то есть того дня, когда американский Сенат принял решение о расширении антироссийских санкций (см. «Ъ» от 20 июня). Впрочем, в последнюю неделю американская валюта ослабевает повышенными темпами во всем мире. Так, курс евро вчера находился вблизи отметки $1,9 — максимального значения с начала 2015 года. При этом на российском рынке курс евро также снизился, до 68,88 руб. /€, однако это минимальное значение лишь с 21 июля. Уверенное укрепление российской валюты происходит с начала августа (за это время курс доллара и евро потеряли около 2,5 руб.), причем на фоне небольшого снижения стоимости нефти. По данным агентства Reuters, на спот-рынке котировки североморской нефти Brent превышали $53 за баррель, российской Urals — $51,3 за баррель. Эти значения на 2% ниже показателей середины августа.



Участники валютного рынка связывают укрепление рубля в последние дни с активными покупками российских активов зарубежными инвесторами. По словам аналитика Юникредит-банка Анны Богдюкевич, «одной из причин наблюдающегося укрепления рубля является стремление иностранных инвесторов купить рублевые активы до снижения доходности по ним (которое, вероятно, произойдет в случае снижения ключевой ставки ЦБ)». Главный аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов поясняет, что «фактор относительно высоких доходностей рублевых активов на фоне замедления инфляции и инфляционных ожиданий вновь повышает интерес к покупке инструментов фондового рынка». В частности, об этом свидетельствует и размещение в среду ОФЗ, когда спрос на один из выпусков превысил предложение в три раза (60 млрд руб. против 20 млрд руб.). Аналитики Альфа-банка отмечают, что нерезиденты наращивают покупку ОФЗ на фоне выхода позитивной статистики по инфляции. В августе Росстат регулярно фиксировал еженедельную дефляцию, и на этом фоне по итогам месяца в годовом выражении аналитики банка ожидают инфляцию на уровне 3,5%. Кроме того, несмотря на снижение цен на нефть, они остаются преимущественно выше отметок $51 за баррель (по сорту Brent). Как указывает Денис Давыдов, среднее значение Brent за август превышало на 5,5% июльский показатель.

В сложившихся условиях (замедление инфляции, укрепление рубля) у ЦБ появляется больше свободы в отношении денежно-кредитной политики. Как считают участники рынка, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое намечено на 15 сентября, регулятор может снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 8,5%). Кроме того, по оценке аналитиков Альфа-банка, повышается вероятность снижения ставки до 7,5% к концу года. Таким образом, снижается привлекательность и операций carry-trade для зарубежных инвесторов.



На таком фоне аналитики осторожны в прогнозах на ближайшие недели (до заседания ЦБ), ожидая колебания доллара на российском рынке в пределах 57,5–60 руб. /$. Как резюмировала Анна Богдюкевич, чрезмерное укрепление маловероятно, особенно учитывая сезонность платежного баланса.



Дмитрий Михайлович