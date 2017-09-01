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S&P изменило прогноз по рейтингам банка «ФК Открытие»
Международное рейтинговое агентство S& P изменило прогноз по рейтингам банка «ФК Открытие» в иностранной и национальной валютах. Рейтинги изменены на «развивающиеся» с «негативного» прогноза.
Ранее в банке была введена временная администрация для изучения финансового положения, меры по предупреждению банкротства будет реализовывать недавно созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
«ФК Открытие» занимает восьмое место в РФ по активам, второе среди частных банков. Объем средств граждан — 467 млрд руб.
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