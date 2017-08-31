Россия может оставить у себя турбины Siemens



Россия использует парогазовые установки Siemens на Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Об этом сообщают «Ведомости» с ссылкой на распоряжение правительства о вводе в эксплуатацию блоков электростанций.

Согласно постановлению правительства, электростанции должна заработать через год. Ввод первых блоков электростанций намечен на 19 мая 2018 года, вторых — на 18 июня 2018 года. В документе говорится, что при вводе ТЭС в эксплуатацию необходимо использовать установки мощности 235 МВт. Трубы Siemens подходят под это описание. Учитывая сжатые сроки, найти замену этому оборудованию, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, уже невозможно.



«На установку оборудования понадобится около полугода. Поэтому нужно использовать те турбины, которые уже поставлены в Крым, несмотря на оставшиеся юридические вопросы», — заявил Пикин.





По мнению вице-президента Центра политических технологий Алекея Макаркина, Европейский союз не станет серьёзно усиливать санкции против России в связи с использованием турбин Siemens, так как в этом не заинтересованы ни компания, ни правительство Германии. Обостриться ситуация может только в том случае, если в ситуацию вмешается правительство США, уверен директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин

«С российской стороны будут говорить, что оборудование было в достаточной степени локализовано и санкции на него распространяться не могли. Siemens — настаивать, что о нарушении условий контракта он не знал, турбины выкупить пытался и вообще все от него зависящее сделал. Европейские законодатели — что санкции уже ввели, и немецкий концерн обвинить больше не в чем. Я бы не стал исключать такой возможности (вмешательства США — прим. Рамблер)», — заявил Панин.



Изначально станции в Крыму должны были запустить 1 сентября 2017 года, однако затем его перенесли на 2018. Официальная причина переноса — необходимость проведения технических и контрольных работ.





5 июля 2017 года агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о поставке двух из четырёх газовых турбин в Крым, несмотря на западные санкции. Ограничительные меры Европейского союза не позволяют европейским компаниям сотрудничать с предприятиями полуострова. В Кремле с июля 2017 года признавали, что турбины были доставлены в Крым, однако отмечали, что оборудование произведено в России. Турбины были доставлены на полуостров компанией «Технопромэкспорт». В компании заявили, что турбины были усовершенствованы с помощью российских деталей.

Четыре газовые турбины Siemens были куплены в 2015 году для строительства электростанции в Тамани. 11 июля в Siemens признали, что их турбины были незаконно поставлены в Крым. Компания подала на «Технопромэкспорт» в суд. Кроме того, немецкий концерн отказался от поставок оборудования, необходимого для энергетических объектов, российским государственным компаниям. Siemens также объявил о выходе из совместного с «Технопромэкспортом» проекта «Интеравтоматика», где немецкой компании принадлежали 46% акций. Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.