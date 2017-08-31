Пенсионерам в России становится невыгодно работать

Число работающих пенсионеров в России сократилось на 500 тысяч человек по итогам первого полугодия 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, на 1 июля 2016 года их насчитывалось 10 млн человек, а на 1 июля 2017 года — 9,5 млн человек.



По данным ПФР, сегодня в России работают 22% пенсионеров. Больше всего их доля в Чукотском автономном округе (44,6%), Магаданской области (42,6%), городе Байконуре (36,6%), Камчатском крае (35,8%), Якутии (34,1%), а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (по 34%).



Меньше всего работающих пенсионеров оказалось в Северо-Кавказском федеральном округе. Там средний показатель трудоустройства пенсионеров на 1 июля 2017 года достиг 17,7%. Самый низкий показатель в Чечне — 12,8%. Также небольшая доля работающих пенсионеров в Ивановской области (18,7%), Тамбовской области (18,2%), Волгоградской области (18,4), Крыму (17,8%).



С января 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются по инфляции, как это происходит с пенсиями неработающих. По данным ПФР, в августе они станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год.



По мнению опрошенных " Прайм" экспертов, это одна из причин, почему работающим пенсионерам становится невыгодно продолжать трудиться. " Работать пенсионерам невыгодно, в частности, из-за того, что их пенсии в этом случае не индексируются" , — сказала руководитель кадрового агентства Staff-UP Елена Лимонова.



Но самое главное — такие сотрудники невыгодны и компаниям. Они вовсе не стремятся приглашать их и удерживать на рабочем месте, хотя пожилые, как правило, более терпимы и к низким зарплатам, и к условиям работы. Компании заинтересованы в молодых сотрудниках, ведь рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому. К сожалению, не все пожилые люди к этому готовы, добавила она.





Действительно, пенсионеры принадлежат к группе риска с точки зрения трудоустройства, согласен член совета Московского городского отделения " Опоры России" , д.э.н. Алексей Рябинин . " Но это общемировая тенденция — конечно, пенсионеров на работу берут, но это не относится к первостепенным приоритетам работодателя. Последнему выгоднее брать молодых, которых можно обучить, а также опытных специалистов среднего возраста, а пожилые менее востребованы" , — отметил он.

С другой стороны, статистика может отражать и тот факт, что работающие пенсионеры все чаще уходят " в тень" , то есть, работают без официального оформления, получая зарплату на руки " в конверте". Это связано с тем, что у пенсионера, по сути, нет стимулов работать в полном формате, в отличие от более молодого специалиста. Ни официальный стаж, ни отчисления в фонды пожилому человеку не нужны, предположил Рябинин. Однако особой проблемы для бюджета это не представляет, поскольку число таких работников в общей массе невелико, да и зарплаты у них небольшие, добавил он.



Переобучение и дача



Большинство пенсионеров работают из-за того, что прожить на сегодняшнюю пенсию сложно. По данным ПФР, она составляет менее 40% от средней зарплаты. Это вынуждает людей искать дополнительные источники дохода. Однако в перспективе безработных пенсионеров будет все больше, уверены эксперты.



Не исключено, что многие люди за 50 лет не смогут найти работу, несмотря на то, что пенсионный возраст будет отодвигаться, рассуждает Лимонова. Единственный выход — постоянно держать руку на пульсе рынка труда, осваивать смежные профессии. Сейчас много центров переподготовки, где можно получить новые востребованные навыки. Не секрет и то, что у многих людей в возрасте профессии устарели — например, тех же бухгалтеров требуется все меньше. Чтобы не остаться без работы, следует постоянно совершенствовать личностные и профессиональные качества и не бояться нового, считает эксперт.



В свою очередь, Рябинин уверен, что катастрофы на рынке труда в России сегодня не наблюдается. Любой человек, желающий найти работу, может это сделать, особенно если речь идет о Москве и Центральном регионе, полагает он. Другое дело, что предлагаемая зарплата может не соответствовать ожиданиям, поэтому люди отказываются от предложений. В регионах, где с рабочими местами сложнее, пенсионеров, как правило, выручают приусадебные участки, где можно выращивать овощи.