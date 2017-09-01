Почему инфляция в России достигла минимального уровня за постсоветский период

В августе годовая инфляция в России составила 3,4% — такого низкого уровня этот показатель не достигал ни разу за весь постсоветский период. Отчасти это объясняется сезонным фактором — за одну лишь неделю цены на фрукты и овощи снизились на 3%. Кроме того, на ситуацию в макроэкономике повлияла адаптация бизнеса к санкционному режиму. RT проанализировал, как стабилизация уровня инфляции в дальнейшем отразится на экономике страны.

В августе годовая инфляция в России замедлилась до 3,4% — рекордного значения в постсоветский период, что станет сигналом для Центробанка к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ключевой ставки в сентябре. Такое заявление сделал в четверг, 31 августа, министр экономического развития России Максим Орешкин

«Наш интервальный прогноз по инфляции в настоящий момент составляет 3,5%—3,7% на конец 2017 года. Мы считаем, что это, в том числе, будет открывать возможность снижения ставок для Центрального банка», — цитирует ТАСС Максима Орешкина.

Минэкономразвития пересмотрело свой базовый прогноз по инфляции (по сравнению с апрельской версией) в позитивную сторону. На конец 2017 года инфляция ожидается на уровне 3,7% вместо 3,8%. В 2018—2020 году показатель ожидается на отметке 4%. Изначально именно четырёхпроцентный уровень темпов роста потребительских цен был целевым для властей на этот год. Максим Орешкин подчеркнул, что не видит рисков для недостижения инфляционного таргета (цели. — RT) в 2017—2020 году.

Впрочем, Центробанк в своём базовом сценарии всё ещё ожидает инфляцию на уровне в 4% к концу 2017 года. По сообщениям агентства РИА Новости, регулятор представит новые прогнозы после заседания совета директоров, которое намечено на 15 сентября.

Ранее прогноз по инфляции в России обнародовало одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moodyʼs Investors Service. Аналитики прогнозируют, что в конце 2017 инфляция закрепится на уровне 3,8%, в 2018 году — 4%.

Сергей Хестанов. Традиционно на замедление инфляции влияет урожайный сезон, пояснил в разговоре с RT доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

«Такой низкой инфляции у нас не было за весь постсоветский период. На это, естественно, накладывается сезонный фактор в период сбора урожая», — отметил экономист.

По словам заместителя первого проректора Российской экономической школы Олега Шибанова, в России только за прошедшую неделю цены на товары сельского хозяйства упали в среднем на 3%, что внесло огромный вклад в замедление инфляции.

По данным Росстата, в августе из-за снижения стоимости овощей и фруктов в России впервые была зафиксирована дефляция. За прошлую неделю снижение цен составило 0,2% — за последние десять лет такого экономического эффекта в стране не наблюдалось.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в разговоре с RT, что деятельность российских предпринимателей также способствует замедлению инфляции.

«Сейчас экономика России перемещается из рецессии в зону низких, но устойчивых темпов роста. Бизнесмены очень хорошо адаптировались к инфляции, курсовым колебаниям и санкционным последствиям, поэтому самостоятельно «вышли из кризиса». Они достигли определённого уровня спросового и ценового равновесия, которое пытаются удержать. И, чтобы не сбивать этот спрос, предприниматели не подгоняют цены», — считает Георгий Остапкович.

Драйвер для бизнеса

Эксперты отмечают, что для российской экономики низкий уровень инфляции — это положительный сигнал, который способствует активному ведению бизнеса.

«Предприниматели не могут работать без расчёта ожидаемых издержек. Предположим, если инфляция будет в районе 17%, то они будут закупать сырьё, материалы и комплектующие, не имея информации о будущих ценах, что приведёт к уходу от длинного стратегического планирования, отказу от инвестиционных вложений. То есть снижение инфляции — это один из самых благоприятных факторов для предпринимательской деятельности», — пояснил Георгий Остапкович.

Ослабление инфляции является частью плана по стабилизации макроэкономики, которого придерживаются ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, напоминает Олег Шибанов . В результате будет происходить постепенный рост инвестиций и ВВП, что уже наблюдалось в первой половине этого года.

ЦБ действует осторожно в условиях замедления инфляции и, скорее всего, займёт выжидательную позицию, считают опрошенные RT экономисты. Сейчас уровень ключевой ставки (9%) всё ещё достаточно высокий для экономики, но он сдерживает большую денежную массу от попадания на рынки. Резкое снижение ставки может спровоцировать игроков финансового рынка направить деньги с депозитов на покупку валюты, что приведёт к ускорению инфляции.

«Сейчас политика регулятора не даёт деньгам выйти наружу. Я думаю, что Центробанк снизит ставку на 0,25—0,50 базисных пунктов. Однако сейчас сохраняется высокая неопределённость в экономике и, особенно, в геополитике, которая не даст возможность Банку России делать какие-то резкие шаги», — подчеркнул Георгий Остапкович.